Moderna dépasse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Moderna MRNA.O a publié vendredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des ventes plus importantes que prévu de son vaccin COVID-19 aux Etats-Unis.
Les revenus trimestriels du fabricant de vaccins se sont élevés à 678 millions de dollars, contre une estimation moyenne de 626,1 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer