 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Moderna dépasse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 13:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a publié vendredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des ventes plus importantes que prévu de son vaccin COVID-19 aux Etats-Unis.

Les revenus trimestriels du fabricant de vaccins se sont élevés à 678 millions de dollars, contre une estimation moyenne de 626,1 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MODERNA
40,1100 USD NASDAQ -0,99%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Helen Zhao tient un cocktail inspiré de la médecine traditionnelle chinoise dans un bar à Shanghai, le 3 février 2026 en Chine ( AFP / Jade GAO )
    Alcool sur ordonnance: un bar de Shanghai mixe médecine et cocktails
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:37 

    Dans un bar de Shanghai à la lumière tamisée, Helen Zhao se fait prendre le pouls. Une donnée essentielle pour que le barman puisse préparer à cette étudiante un cocktail personnalisé, inspiré de la médecine traditionnelle chinoise. Ce type d'établissement s'est ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.02.2026 14:26 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Moderna et secteur sidérurgique) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,22% pour le Dow Jones .DJI , ... Lire la suite

  • Un champ de citronniers submergé lors d'inondations exceptionnelles dans la zone de Sidi Kacem, dans le nord-ouest du Maroc, le 5 février 2026 ( AFP / - )
    Maroc: dans le nord-ouest inondé, des agriculteurs ont "tout perdu"
    information fournie par AFP 13.02.2026 14:15 

    Mohamed Reouani inspecte ses champs d'orge et de luzerne à Ouled Salama, près de Kénitra au Maroc. Comme des dizaines d'autres agriculteurs de son village, il a "tout perdu" dans des inondations exceptionnelles qui ont frappé récemment cette région du nord-ouest. ... Lire la suite

  • Un moteur M88 de Rafale. (illustration) ( AFP / PIERRE VERDY )
    Défense : Safran va fabriquer des moteurs de Rafale en Inde
    information fournie par Boursorama avec Media Services 13.02.2026 14:10 

    "Les pièces les plus critiques du moteurs M88, on ne va pas les faire ailleurs qu'en France", a tempéré le DG de Safran . Une première hors de France : me motoriste d'avion français Safran a annoncé vendredi 13 février qu'il allait établir en Inde une chaîne d'assemblage ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank