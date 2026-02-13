Moderna dépasse ses prévisions de recettes pour le quatrième trimestre

Moderna MRNA.O a publié vendredi un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à des ventes plus importantes que prévu de son vaccin COVID-19 aux Etats-Unis.

Les revenus trimestriels du fabricant de vaccins se sont élevés à 678 millions de dollars, contre une estimation moyenne de 626,1 millions de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.