Moderna complète son réseau de fabrication d'ARNm aux États-Unis grâce à un investissement de 140 millions de dollars
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Moderna MRNA.O a déclaré mercredi qu'elle assurerait désormais la fabrication complète de ses médicaments à base d'ARNm aux États-Unis, marquant ainsi une étape importante dans le renforcement de son réseau de production national.

La société basée à Cambridge prévoit d'investir plus de 140 millions de dollars pour ajouter la dernière étape de fabrication à son installation existante dans le Massachusetts.

Cette mesure permettra de soutenir l'approvisionnement commercial et clinique, l'entreprise cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des fabricants sous contrat.

Les travaux de construction ont commencé au Moderna Technology Center de Norwood, et l'entreprise prévoit de les achever d'ici le premier semestre 2027. L'expansion devrait créer des centaines d'emplois qualifiés dans le domaine de la biofabrication.

"En délocalisant la fabrication de médicaments sur notre campus de Norwood, dans le Massachusetts, nous avons bouclé la boucle de fabrication sous un même toit aux États-Unis", a déclaré Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, dans un communiqué.

Moderna a toujours fait appel à des partenaires extérieurs pour l'étape finale du produit pharmaceutique, connue sous le nom de "fill-finish manufacturing" (fabrication de produits finis). Les nouvelles capacités permettront à l'entreprise de contrôler l'ensemble du processus de production au niveau national.

La société s'est fait connaître au niveau mondial lors de la pandémie de COVID-19 en mettant au point Spikevax, l'un des premiers vaccins contre les coronavirus, grâce à un partenariat avec le programme Operation Warp Speed du gouvernement américain. Sa plate-forme technologique d'ARNm est maintenant utilisée pour développer des traitements contre les maladies infectieuses, le cancer, les maladies rares et les troubles auto-immuns.

D'autres fabricants de médicaments, dont Pfizer PFE.N et Eli Lilly LLY.N , ont également développé leur production aux États-Unis ces dernières années, l'industrie cherchant à réduire sa dépendance à l'égard de la production à l'étranger.

