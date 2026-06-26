Moderna bondit après un feu vert de la FDA sur son vaccin antigrippal et son "Science Day"

Moderna grimpe de 14% au lendemain de son Science Day 2026, soutenu par un double regain de confiance autour de ses perspectives commerciales et de sa plateforme ARN messager.

Le premier moteur de la hausse vient de l'obtention d'un soutien unanime du comité consultatif de la FDA pour son vaccin antigrippal saisonnier expérimental mRNA-1010, destiné aux adultes de 50 ans et plus. Ce vote favorable, adopté à l'unanimité, a rassuré les investisseurs après une précédente hésitation de l'agence réglementaire en début d'année. Les documents de la FDA ont notamment fait état d'une réponse immunitaire solide, ce qui a contribué à écarter les craintes de déficiences majeures dans le dossier.

Ce signal réglementaire arrive à un moment important pour Moderna, encore pénalisé par la normalisation post-Covid et les doutes sur la profondeur de son pipeline. Lors de son événement "Science Day", le laboratoire a présenté une feuille de route organisée en trois horizons : les franchises déjà établies, les modalités émergentes en développement clinique et les programmes de plus long terme issus de sa technologie ARN messager.

Dans son premier horizon, le groupe met en avant les lancements de vaccins respiratoires, l'expansion géographique et plusieurs catalyseurs attendus. Parmi eux figurent des données de phase 3 dans le norovirus (virus gastro-intestinal), des résultats dans le mélanome (cancer de la peau) avec intismeran et des avancées dans l'acidémie propionique (maladie métabolique rare). Moderna vise une croissance du chiffre d'affaires pouvant atteindre 10% en 2026, tout en maintenant un objectif de coûts ajustés de 4,2 milliards de dollars.

La partie la plus structurante de la présentation concerne toutefois le pipeline futur. Moderna a détaillé plusieurs programmes en oncologie, dans les maladies auto-immunes et les thérapies cellulaires in vivo, avec l'ambition d'utiliser l'ARN messager comme une plateforme polyvalente. Le groupe insiste aussi sur l'usage de l'IA, de l'automatisation et de la robotique pour accélérer la découverte et transformer ses propres données en avantage compétitif.

Malgré l'envolée de plus de 120% de l'action depuis le début de l'année, le titre reste encore en baisse d'environ 85% par rapport à son record de 2021, proche de 500 dollars.