Moderna augmente après l'approbation par Santé Canada du vaccin COVID actualisé de la société
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** L'action du fabricant de vaccins Moderna

MRNA.O augmente de 1,6 % à 26,61 $

** La société déclare que Santé Canada a approuvé son vaccin à ARNm COVID-19 mis à jour, Spikevax, pour les personnes âgées de six mois et plus

** Les doses ciblant la variante LP.8.1 devraient être disponibles cet automne

** La société est en bonne voie pour fournir le vaccin mis à jour à temps pour la saison de vaccination 2025-2026

** Moderna indique que son vaccin COVID-19 mis à jour a déjà été approuvé par les autorités de réglementation en Europe, au Japon, en Suisse et dans d'autres pays

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 36,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MODERNA
27,3500 USD NASDAQ +4,31%
