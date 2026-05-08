Moderna atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action Moderna MRNA.O progresse de 16 % pour atteindre son plus haut niveau depuis près d'un mois, à 56,32 $

** Le titre s'apprête à enregistrer sa meilleure progression en pourcentage depuis plus de deux mois, si les gains se maintiennent

** Jeudi, un analyste a déclaré que ce sentiment pourrait être lié au hantavirus , un virus transmis par les rongeurs qui peut infecter les humains et provoquer des maladies

** Moderna a signé en 2023 un accord de recherche avec l'université de Corée en vue de développer un vaccin à base d'ARNm contre le hantavirus

** Au vu de l'actualité, nous ne voyons aucune opportunité de revenus significative, ont déclaré jeudi les analystes d'Evercore

** La société de courtage a ajouté que le hantavirus concernait un marché à faible incidence et de taille structurellement réduite, et considère que toute fluctuation potentielle disproportionnée serait motivée par le sentiment des investisseurs et non par des facteurs fondamentaux

** Plus de 6,57 millions d'actions ont été échangées, soit environ 1,1 fois leur moyenne mobile sur 25 jours de 5,77 millions

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 88 % depuis le début de l'année