Moderna ajuste ses objectifs financiers 2025
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 14:51
Les prévisions de dépenses d'exploitation ont également été améliorées de 200 millions de dollars, pour une fourchette comprise entre 5 à 5,2 milliards de dollars. Parallèlement, la trésorerie et ses équivalents et les investissements devraient s'élever à environ 8,1 milliards de dollars à la fin de l'exercice, ce qui inclut un tirage de 0,6 milliard de dollars sur la facilité de prêt à terme de 1,5 milliard de dollars récemment annoncée.
Au niveau des perspectives, Moderna a confirmé son objectif d'une croissance de son chiffre d'affaires allant jusqu'à 10% pour l'exercice 2026. Sur la même période, les dépenses d'exploitation d'environ 4,9 milliards de dollars. Ces dernières devraient ensuite diminuer davantage dans une fourchette de 4,2 à 4,6 milliards de dollars en 2027, en vue d'atteindre le seuil de rentabilité visé pour 2028.
