Liban, au moins quatre morts dans une frappe israélienne à Baalbek

La fumée s'élève après des frappes israéliennes dans la banlieue sud de Beyrouth

Au moins quatre personnes ‌ont été tuées et six autres blessées dans une ​frappe israélienne contre un immeuble résidentiel de la ville de Baalbek, dans l'est du Liban, a rapporté mercredi l'agence de ​presse libanaise NNA.

Le Liban est depuis le début de la semaine une ​nouvelle cible de la campagne militaire ⁠israélienne, le Hezbollah ayant ouvert le feu avec des ‌drones et des missiles après l'attaque américano-israélienne menée samedi contre l'Iran.

L'armée israélienne a déclaré mardi avoir ​déployé des forces ‌supplémentaires dans le sud du Liban pendant ⁠la nuit, afin de prendre des positions défensives pour se prémunir contre toute attaque potentielle du Hezbollah.

Le Hezbollah a dit ⁠mercredi que ‌ses combattants avaient lancé une salve de roquettes ⁠sur les forces israéliennes en représailles aux frappes ayant ‌visé des dizaines de villes au Liban.

L'armée israélienne ⁠a émis mercredi des ordres d'évacuation dans 16 ⁠villages libanais, disant ‌que les activités du Hezbollah l'obligeaient à agir contre le ​groupe et prévenant que ‌quiconque se trouvant à proximité de combattants, d'installation ou d'armes du Hezbollah se ​mettait en danger.

NNA a également rapporté plusieurs frappes israéliennes mercredi, dont une contre un hôtel et une ⁠autre contre un appartement dans l'est du Liban.

Le ministère libanais de la Santé a déclaré mardi que les frappes israéliennes avaient fait au moins 50 morts et 335 blessés depuis le début des attaques israéliennes.

(Enas Alashray et Ahmed Tolba; version ​française Camille Raynaud)