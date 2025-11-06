 Aller au contenu principal
Moderna ajuste à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:18

(AOF) - Au troisième trimestre, Moderna a généré une perte nette de 200 millions de dollars, contre un bénéfice de 13 millions de dollars un an plus tôt. Par action, la perte s’est élevée à 0,51 dollar, contre un bénéfice de 0,03 dollar au troisième trimestre 2024, là où les analystes tablaient sur une perte par action de 2,05 dollars. Le chiffre d’affaires trimestriel a également fait mieux que prévu, malgré une baisse de 45,44%, en s’installant à 1,016 milliard de dollars. La prévision était à 909 millions de dollars.

Cette forte baisse s'explique principalement par une diminution de 847 millions de dollars des ventes nettes de produits, notamment à cause du repli des ventes de vaccins contre la Covid-19.

Au niveau des perspectives, Moderna a resserré sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires annuel. Il est désormais attendu entre 1,6 et 2 milliards de dollars, contre de 1,5 à 2,2 milliards de dollars précédemment. Le coût des ventes pour 2025 est quant à lui estimé entre 0,8 et 0,9 milliard de dollars, contre 1,2 milliard de dollars auparavant. Enfin, les dépenses de R&D sont désormais prévues entre 3,3 et 3,4 milliards de dollars, soit une baisse de par rapport aux prévisions précédentes de 3,6 à 3,8 milliards de dollars.

Valeurs associées

MODERNA
23,5600 USD NASDAQ 0,00%
