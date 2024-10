Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Moderna: Abbas Hussain rejoint le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Moderna annonce l'arrivée d'Abbas Hussain, ancien directeur général de Vifor Pharma, au sein de son conseil d'administration, à compter du 2 octobre 2024.



Noubar Afeyan, co-fondateur et président de Moderna, souligne que l'expérience d'Abbas en leadership dans les vaccins et les produits pharmaceutiques sera 'un atout précieux' pour l'entreprise.



Abbas Hussain a également occupé divers postes de direction chez GlaxoSmithKline et Eli Lilly and Company et détient actuellement plusieurs fonctions de directeur non exécutif et de conseiller.





