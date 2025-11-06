 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,64
-0,86%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Moderna abaisse le haut de sa fourchette de prévisions 2025, faibles ventes des vaccins Covid
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 13:32

Des chercheurs de Moderna au travail. (crédit photo : Moderna / )

Des chercheurs de Moderna au travail. (crédit photo : Moderna / )

Moderna MRNA.O a abaissé jeudi de 200 millions de dollars la limite supérieure de ses prévisions de recettes pour 2025, le groupe citant des ventes plus faibles que prévu de son vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis.

Moderna a déclaré s'attendre à des recettes de 1,6 milliard à 2 milliards de dollars (de 1,37 à 1,71 milliard d'euros) pour l'année, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 1,5 milliard à 2,2 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le laboratoire américain a affiché des revenus de 1,0 milliard de dollars, soit une baisse de 45% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre dépasse malgré tout les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 886,54 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le fabricant de vaccins a enregistré une perte trimestrielle de 51 centimes de dollar par action, bien inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 2,11 dollars. Le groupe a enregistré un bénéfice de 3 cents par action au cours du trimestre précédent.

Moderna publie ses résultats alors que les Américains sont confrontés à la confusion et à des obstacles dans les pharmacies, en raison de nouvelles directives américaines qui ont réduit le soutien général aux vaccins COVID-19.

En août, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a limité les vaccins Covid aux personnes âgées et aux groupes à haut risque.

En septembre, un groupe remanié de conseillers en matière de vaccins auprès des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies a recommandé que ces vaccins ne soient administrés qu'après une prise de décision partagée avec un médecin. Cela constitue un obstacle supplémentaire à la facilité d'accès.

Le directeur financier de Moderna, James Mock, a déclaré dans une interview que la date de cette recommandation, qui est arrivée plus tard que prévu, a joué un rôle dans la baisse des ventes aux États-Unis.

Le vaccin Covid-19 de Moderna a rapporté 971 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 783 millions de dollars.

(Rédigé par Patrick Wingrove à New York, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

MODERNA
23,5600 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Festival international de la créativité Cannes Lions à Cannes
    WBD: CA au T3 inférieur aux attentes, scission ou vente à l'horizon
    information fournie par Reuters 06.11.2025 15:12 

    Warner Bros Discovery a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, pénalisé par la croissance modeste de son activité de streaming et un déclin persistant de son activité de télévision câblée. Le conglomérat médiatique a enregistré ... Lire la suite

  • Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    Trump dit qu'il "va s'occuper" de New York après la victoire de Mamdani
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Donald Trump a dit mercredi qu'il "allait s'occuper" de New York après que le socialiste Zohran Mamdani a remporté la mairie de la ville, une victoire qui, selon le président américain, porte atteinte à la "souveraineté" du pays.

  • Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    Paris: Shein accueille ses premiers clients au BHV
    information fournie par AFP Video 06.11.2025 15:01 

    Attirés par le "buzz" ou la promesse de prix bas, les clients se sont pressés mercredi au BHV à Paris, en dépit des polémiques, pour explorer le premier magasin physique au monde ouvert par Shein.

  • La drag queen Florence Konstantina Delight se prépare avant de monter sur scène dans l'une des boîtes de nuit LGBT+ d'Istanbul, le 1er novembre 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )
    "Cette loi joue avec nos vies": nouvelle menace sur les LGBT+ en Turquie
    information fournie par AFP 06.11.2025 15:00 

    "Si cette loi passe, elle menacera notre existence". Devant son miroir, Florence, qui s'apprête à entrer en scène dans un club d'Istanbul, redoute un nouveau coup porté à la communauté LGBT+ en Turquie. Un projet d'amendement au code pénal, proposé par le gouvernement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank