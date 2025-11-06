 Aller au contenu principal
Moderna abaisse le haut de sa fourchette de prévisions 2025, faibles ventes des vaccins Covid
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 14:19

Une enseigne indique les bureaux de Moderna à Cambridge

Moderna a abaissé jeudi de 200 millions de dollars la limite supérieure de ses prévisions de recettes pour 2025, le groupe citant des ventes plus faibles que prévu de son vaccin contre la COVID-19 aux États-Unis.

Moderna a déclaré s'attendre à des recettes de 1,6 milliard à 2 milliards de dollars (de 1,37 à 1,71 milliard d'euros) pour l'année, en baisse par rapport à ses prévisions précédentes de 1,5 milliard à 2,2 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le laboratoire américain a affiché des revenus de 1,0 milliard de dollars, soit une baisse de 45% par rapport à l'année précédente. Ce chiffre dépasse malgré tout les attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 886,54 millions de dollars, selon les données de LSEG.

Le fabricant de vaccins a enregistré une perte trimestrielle de 51 centimes de dollar par action, bien inférieure aux attentes des analystes qui tablaient sur une perte de 2,11 dollars. Le groupe a enregistré un bénéfice de 3 cents par action au cours du trimestre précédent.

Moderna publie ses résultats alors que les Américains sont confrontés à la confusion et à des obstacles dans les pharmacies, en raison de nouvelles directives américaines qui ont réduit le soutien général aux vaccins COVID-19.

En août, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a limité les vaccins Covid aux personnes âgées et aux groupes à haut risque.

En septembre, un groupe remanié de conseillers en matière de vaccins auprès des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies a recommandé que ces vaccins ne soient administrés qu'après une prise de décision partagée avec un médecin. Cela constitue un obstacle supplémentaire à la facilité d'accès.

Le directeur financier de Moderna, James Mock, a déclaré dans une interview que la date de cette recommandation, qui est arrivée plus tard que prévu, a joué un rôle dans la baisse des ventes aux États-Unis.

Le vaccin Covid-19 de Moderna a rapporté 971 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 783 millions de dollars.

(Rédigé par Patrick Wingrove à New York, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

