Moderna: a retiré une demande de licence BLA information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Moderna a annoncé avoir retiré volontairement la demande de licence de produit biologique (BLA) en attente pour l'ARNm-1083, son candidat vaccin combiné contre la grippe et la COVID pour les adultes âgés de 50 ans et plus.



Cette demande a été faite après consultation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Le groupe souhaite soumettre à nouveau la demande d'autorisation de mise sur le marché plus tard cette année.



Il va attendre que les données sur l'efficacité du vaccin de phase 3 en cours de son vaccin expérimental contre la grippe saisonnière, l'ARNm-1010, soient disponibles.



'Moderna continue de s'attendre à ce que les données provisoires de l'essai mRNA-1010 soient disponibles cet été' précise la direction.





