Modalités pratiques pour participer à l’offre publique d’achat à l’attention des actionnaires inscrits au nominatif pur

À la suite de l’obtention de l’ensemble des autorisations règlementaires requises, l’offre Dans le cadre de l’offre publique d’achat (« l’Offre ») de KKR, qui a débuté le 23 juin et se clôturera le 27 juillet 2022, Albioma publie ce jour des précisions pour aider dans leurs démarches les actionnaires détenant des actions inscrites au nominatif pur et souhaitant les apporter à l’Offre.



Seules les actions inscrites « au porteur » ou « au nominatif administré » peuvent être apportées à l’Offre. Par conséquent, les actions inscrites au nominatif pur doivent être converties pour pouvoir être apportées à l’Offre.



Albioma invite les actionnaires concernés qui souhaitent apporter leurs titres à l’Offre à se renseigner dans les plus brefs délais en consultant la rubrique dédiée sur son site web.