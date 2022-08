Modalités de participation à l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires

L’Assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire se tiendra au siège de MedinCell (3 rue des Frères Lumière, 34830 Jacou) le jeudi 8 septembre 2022 à 18h00, heure de Paris



Tous les actionnaires de la société sont invités à venir participer à la réunion ou à la suivre en direct sur le site la société via le lien https://www.medincell.com/fr/investisseurs/#meeting_

Le système de vote à distance sécurisé via la plateforme Votaccess sera ouvert du jeudi 18 aout 2022 à 9h00 au mercredi 7 septembre 2022 à 15h00, heure de Paris