Modalités de participation à l'Assemblée Générale Mixte d'Implanet le 5 mai 2021 à 14h00

Bordeaux, Boston, le 16 avril 2021 - 07h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, informe ses actionnaires de la tenue de son Assemblée Générale Mixte le 5 mai 2021 à 14h00, qui se tiendra à huis clos et sera retransmise en direct par web conférence.



La participation des actionnaires d'Implanet est décisive pour obtenir le quorum nécessaire à la tenue de cette Assemblée Générale et voter les résolutions de la Société, notamment celles relatives à l'acquisition de la société Orthopaedic & Spine Development, spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants.



Par ailleurs, la Société informe ses actionnaires de la tenue d'un webinaire le 20 avril 2021 à 18h00 à l'issue de la publication du chiffre d'affaires pour le 1er trimestre 2021. À cette occasion, Ludovic Lastennet, Directeur Général, et David Dieumegard, Directeur Financier, présenteront les axes stratégiques d'Implanet suite à la finalisation de l'accord d'acquisition d'OSD. Le webinaire se tiendra en français et sera suivi d'une session de questions & réponses.