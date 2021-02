Communiqué de presse - Bordeaux, le 8 février 2021





MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES ET DE PARTICIPATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2021

Les actionnaires de la société EUROPLASMA (la « Société ») sont informés que les documents préparatoires à l'assemblée générale extraordinaire du 24 février 2021 sont en ligne et téléchargeables sur le site internet de la Société (www.europlasma.com).

L'avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 20 janvier 2021 (Bulletin n° 9). L'avis de convocation comportant les modalités de participation et de vote à cette assemblée ainsi que les modalités d'exercice des droits des actionnaires est publié ce jour dans le journal d'annonces légales « Sud-Ouest ».



La Société adressera, sur demande et par e-mail adressé à contactbourse@europlasma.com, une copie des documents destinés à être présentés à l'assemblée générale.