Mobileye: le titre grimpe, BofA relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Le titre du spécialiste des technologies de conduite autonome Mobileye grimpe de plus de 18% ce lundi à la Bourse de New York dans la foulée d'un relèvement de recommandation de Bank of America.



Dans une note diffusée dans la matinée, BofA indique être passé à 'neutre' sur le titre, contre 'sous-performance' jusqu'à présent, avec un objectif de cours rehaussé de 12 à 19 dollars.



Du point de vue de l'intermédiaire, les prévisions prudentes communiquées fin janvier par le groupe israélien se révèlent être certes prudentes, mais présentent aussi un risque limité en termes de mauvaises surprises.



'Nos discussions avec les investisseurs laissent par ailleurs penser que le sentiment de marché est en train de toucher un creux', ajoute l'analyste, qui dit percevoir plusieurs catalyseurs potentiels pour 2025, à commencer par de possibles gains de contrats auprès de grands constructeurs automobiles autour des plateformes SuperVision et Surround ADAS.



BofA prévient toutefois que les résultats de Mobileye pourraient ne pas connaître de point d'inflexion avant 2027 et rappelle que l'entreprise évolue sur un marché particulièrement concurrentiel, ce qui le pousse à afficher une opinion 'neutre' sur le titre.





