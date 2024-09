Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mobileye: Intel exclut de céder ses parts, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Intel a écarté jeudi toute cession de sa participation majoritaire dans Mobileye, ce qui se traduisait par une envolée de plus de 15% du titre de sa filiale spécialisée dans la conduite autonome à Wall Street.



Dans un bref communiqué, le fabricant de puces se dit enthousiaste au sujet des perspectives de l'entité, basée en Israël, et de sa capacité à se positionner en tant que leader des systèmes d'aide à la conduite (ADAS).



'En scindant Mobileye et en lui donnant son autonomie, nous avons renforcé sa capacité à tirer parti de ses opportunités de croissance et à accélérer sa trajectoire en vue de créer encore plus de valeur', rappelle Intel.



Suite à cette annonce, le titre Mobileye rebondit de plus de 15% jeudi sur le Nasdaq après avoir chuté de plus de 56% ces deux derniers mois sur fond de spéculations quant à l'avenir de la participation majoritaire d'Intel, aujourd'hui en pleine réflexion stratégique visant à améliorer sa rentabilité.



L'action Intel gagnait de son côté autour de 2,7%.





Valeurs associées INTEL 21,14 USD NASDAQ +1,78%