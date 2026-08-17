Mobileye en marche avant, Berenberg en soutien

Mobileye Global grimpe de 1,5% à 9,05 USD à Wall Street, aidé par un relèvement de recommandation de Berenberg de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours ajusté de 10,8 à 11 USD, sur le titre de la société spécialisée dans les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), ainsi que dans les technologies et les solutions de conduite autonome.

"Malgré les bons résultats de Mobileye au titre du 2e trimestre, l'action a subi une correction excessive en raison de la démission de son cofondateur et CEO", juge le broker allemand, pour qui "le marché se trompe une fois de plus dans la valorisation de ses perspectives de croissance à moyen terme".

"Notre thèse demeure que Mobileye est bien placée pour remporter des contrats supplémentaires dans les systèmes ADAS L2-L2 à fort volume, alors que les constructeurs privilégient le coût, l'efficacité et la taille", estime Berenberg, qui perçoit en outre un point d'entrée attractif sur l'action.