Mobileye en hausse grâce à ses projets de lancement de robotaxis aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juin - ** Le cours de l'action de Mobileye Global

MBLY.O , société spécialisée dans les technologies de conduite autonome, progresse de 6,8% à 10,18 dollars

** La société prévoit de lancer une activité de robotaxis intégrée verticalement aux États-Unis en 2027

** L'entreprise annonce qu'elle associera Mobileye Drive à la plateforme de mobilité Moovit et à ses applications grand public

** La société prévoit une flotte initiale d’environ 100 véhicules aux États-Unis en 2027

** Après le succès de l'exploitation de cette première flotte, l'entreprise vise à étendre son activité de robotaxis à environ 17 000 véhicules au cours des cinq prochaines années

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8,7% depuis le début de l'année