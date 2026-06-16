Mobileye en hausse grâce à ses projets de lancement de robotaxis aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Les actions de Mobileye Global MBLY.O , société spécialisée dans les technologies de conduite autonome, progressent de 7 % à 10,1 dollars en pré-ouverture ** La société prévoit de lancer une activité de robotaxis intégrée verticalement aux États-Unis en 2027

** Elle annonce qu'elle combinera Mobileye Drive avec la plateforme de mobilité Moovit et des applications grand public

** Prévoit une flotte initiale d'environ 100 véhicules aux États-Unis en 2027

** Après le succès de l'exploitation de cette première flotte, l'entreprise vise à étendre son activité de robotaxis à environ 17 000 véhicules au cours des cinq prochaines années

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 8,7 % depuis le début de l'année