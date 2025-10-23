 Aller au contenu principal
Mobileye dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mobileye Global MBLY.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, alors que les constructeurs automobiles ont augmenté leurs commandes de puces d'assistance à la conduite dans le cadre de l'adoption de logiciels autonomes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 504 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 480,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MOBILEYE GLOB RG-A
14,3100 USD NASDAQ -4,73%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

