Mobileye dépasse les estimations de chiffre d'affaires trimestriel

Mobileye Global MBLY.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires du troisième trimestre jeudi, alors que les constructeurs automobiles ont augmenté leurs commandes de puces d'assistance à la conduite dans le cadre de l'adoption de logiciels autonomes.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 504 millions de dollars au troisième trimestre, dépassant les estimations de 480,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.