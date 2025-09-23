MNK Partners: Sélima Kort nommée directrice financière

(AOF) - MNK Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement immobilier international, nomme Sélima Kort au poste de directrice financière. Forte d'une expérience dans la gestion et la structuration de fonds immobiliers et de SCPI, elle pilotera un périmètre élargi : la gestion des fonds collectifs et le plan stratégique de la société. Diplômée d’un Master 2 en Audit des Organisations et Maîtrise des Risques à l’Université Paris Cité, Sélima Kort débute sa carrière en 2014 chez EY France comme auditeur financier.

Elle rejoint ensuite Corum Asset Management en 2017, où elle évolue de financial controller à fund manager. Elle poursuit son parcours chez Atream en 2022, puis chez Greenman Arth en 2023, confirmant son expertise dans la gestion de fonds et le pilotage de la performance financière.

Cette nomination illustre la volonté de MNK Partners de renforcer sa gouvernance financière et d'accompagner son développement rapide, en dotant la société de gestion d'une direction intégrée, englobant à la fois le fund management et la corporate finance.