MNK Partners renforce son équipe commerciale en région

(AOF) - MNK Partners étoffe son équipe commerciale en région avec l’arrivée d’Anne Sophie Larrieu, en charge de la région Sud-Ouest, et d’Alexia Mihajlovic pour le Sud-Est et Paris. Leur mission principale est de développer, animer et renforcer le réseau de partenaires conseillers en gestion de patrimoine dans leurs régions respectives.

Anne Sophie Larrieu a débuté sa carrière en 2013 chez Icade où elle occupe le poste de responsable prescription pour la région Sud-Ouest, avant de rejoindre Sporting Promotion puis Mon Patrimoine Neuf, renforçant ainsi ses compétences en immobilier d'investissement.

Alexia Mihajlovic a commencé sa carrière en 2016 dans la société ANAFIE en tant que CGP indépendant. En 2022, elle rejoint Keys Reim en qualité de chargée de relations partenaires