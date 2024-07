MNK Partners lance un FPS immobilier avec une stratégie core

(AOF) - MNK Partners a annoncé le lancement de MNK Global Core, fonds professionnel spécialisé (FPS) de droit français sous la forme de FCP. Le fonds allie stratégie core (bonne localisation et bon locataire) et génératrice de performance par un positionnement sélectif et une gestion active, avec une diversification sectorielle à l’échelle internationale. Il cible des actifs immobiliers " core " diversifiés en Europe et dans les pays de l’OCDE.

Le fonds intègre une poche en " gestion active " pour optimiser la liquidité, en investissant dans des actifs cotés. Cette poche permet de renforcer la liquidité et le rendement du fonds et d'apporter une complémentarité à l'investissement direct en immobilier. Limitée en moyenne à 10% du fonds, cette poche permettra de prendre des positions sur de la dette immobilière, des thématiques technologiques, des titres liquides et dépôts à terme.

MNK Global Core a une durée de vie de 7 ans, dont 3 ans d'investissement, et un objectif de labellisation ISR à 3 ans.