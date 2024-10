MNK Partners lance Reason

(AOF) - MNK Partners a annoncé le lancement de Reason. Elle est présentée comme une SCPI nouvelle génération exploitant la puissance de la data pour réinventer l’investissement immobilier et générer une performance stable sur le long terme. Reason est la première SCPI avec une gestion active fondée sur des modèles d'analyse quantitative, permettant d'analyser, comprendre et anticiper les cycles immobiliers.

Les volumes de collecte peuvent ainsi être modulés en fonction des opportunités de marché, garantissant une flexibilité et une agilité face aux fluctuations des cycles immobiliers.

Tirant parti de l'ordonnance du 3 juillet 2024 de modernisation des fonds d'investissement alternatifs Reason est également la première SCPI à investir dans les énergies renouvelables. Avec un prix de part fixé à 1 euro, elle propose une réelle souplesse aux investisseurs.

Reason vise un taux de distribution cible de 6% par an (non garanti) et un TRI (taux de rendement interne) cible de 7% sur 8 ans (non garanti).

La SCPI Reason sera commercialisée à compter du 30 octobre 2024 via un réseau B2B, avec les conseillers en gestion de patrimoine (CGP), les family offices et les banques privées.

Avec une possibilité de versements programmés dès 1 euro par mois et un processus entièrement dématérialisé, Reason se veut accessible à un large public. Le dividende est versé mensuellement, avec la possibilité de réinvestissement partiel ou total.