MND : TAS ouvre une nouvelle ère aux déclencheurs d'avalanches

Avec près de 3 000 déclencheurs d'avalanches installés dans le monde, le fabricant français TAS (MND Group), seule société à développer des systèmes commandés à distance fonctionnant au gaz (sans explosif), protège les stations de ski, sites miniers, voies ferrées et routes d'accès exposées aux risques avalancheux.

Son dernier dispositif, baptisé O'BellX, va encore plus loin : amovible, respectueux de l'environnement et configuré pour des opérations sensibles, ce système fait basculer le déclenchement d'avalanches dans une nouvelle ère : celui de la prévention ultra-précise et contrôlée. En un mot : responsable.

En mettant au point, dès la fin des années 80, le premier déclencheur d'avalanches fonctionnant au gaz (Gazex), le fabricant français TAS (MND Group) avait déjà permis de gérer autrement le risque naturel. Ce système, constitué d'un mélange gazeux (oxygène/propane) permet de s'affranchir du stockage et de la manipulation d'explosifs. Il est activé à distance à partir d'un ordinateur.

Fabriqués à Saint-Hélène-du-Lac (Savoie), les déclencheurs d'avalanches fixes (Gazex), auxquels se sont ajoutés les modèles amovibles héliportés (DaisyBell), ont gagné du terrain : aujourd'hui près de 3 000 de ces systèmes « made in France » équipent partout dans le monde les stations de ski, des sites miniers et industriels, et des infrastructures routières et ferroviaires situées dans des zones particulièrement exposées, à l'image de la route d'accès au tunnel du Mont-Blanc (ATMB), des pistes de ski de Sotchi (Russie) depuis les Jeux Olympiques de 2014, des sites miniers de Codelco au Chili ou encore des pentes surplombant les autoroutes du Colorado, de Californie, du Nevada, du Wyoming, et de l'Utah, aux Etats-Unis.

Stations météo et mâts de mesure pour accroître la surveillance

Le changement climatique est en train d'ajouter un autre paramètre à la compréhension et à la gestion des avalanches, un phénomène complexe et par définition aléatoire. Selon l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA), « le changement climatique impacte directement l'enneigement et dès lors, le risque d'avalanche. » Il rend incontournable la recherche d'outils de plus en plus performants... et de plus en plus préventifs.

C'est pour répondre à ces problématiques que TAS propose depuis maintenant deux ans à ses utilisateurs des outils complémentaires de monitoring « avant et après le tir préventif ». Ces systèmes de surveillance (stations météos, mâts de mesure de hauteur de neige) permettent désormais aux responsables d'anticiper l'apparition des conditions avalancheuses alors que des solutions de détection d'avalanches (radar) leur confirment que tout risque est écarté.

Une intégration accrue au sein de l'environnement

Le plus récent déclencheur à gaz fabriqué par TAS, breveté comme les précédents, s'inscrit précisément dans cette perspective de gestion durable du risque.

Véritable « Gazex amovible », cet exploseur du 3ème type, baptisé O'BellX, se veut le plus discret possible dans l'environnement : la cloche, équipée de panneaux photovoltaïques, dans laquelle est logée le mélange gazeux, est totalement amovible et vient coiffer, une fois déposée par hélicoptère, un pied support (fixe et installé en quelques heures dans la pente) selon les besoins (petites et moyennes avalanches) de la zone à purger. L'intégration à l'environnement de l'O'BellX est renforcée par la composition non polluante du mélange gazeux, à base d'oxygène et d'hydrogène.

Rechargeable, démontable ce système à l'impact visuel minimum intéresse les gestionnaires de zones ultra-sensibles telles que les réserves naturelles où les autres technologies ne sont pas autorisées. « On peut sécuriser la montagne et la garder naturelle », explique David Poulet, Responsable du marketing technique de TAS, qui enregistre une progression soutenue des ventes de l'O'BellX (plus d'une centaine a déjà été livré), lequel trouve particulièrement sa place dans des pays où la culture neige est forte, comme en France, au Canada, aux Etats-Unis et en Italie où pas moins de 53 exploseurs amovibles O'BellX équiperont et protègeront les Parc Nationaux du Gran Sasso et des Dolomites dès cet hiver.

Demain ? « Le système O'BellX équipera les pays émergents », précise TAS qui signe, cet hiver, un premier contrat de quatre systèmes en Slovaquie. Des sites clés pour TAS qui, peu à peu, transforme le regard et la pratique du déclenchement d'avalanches avec ses exploseurs à gaz intégrés et non polluants, et hisse ses technologies au sommet de la prévention.

Repères

1987-88. Déclencheur fixe Gazex : le tube métallique ouvert abrite un mélange gazeux propane/oxygène. L'explosion est déclenchée à distance. Sites de référence : l'Alpe d'Huez / Val-Thorens.

2006-07. Déclencheur mobile DaisyBell : le système est héliporté.

2011-12. Déclencheur amovible O'BellX, composé de deux parties, l'une fixe (pied-support de 3 à 4 mètres) et l'autre amovible, matérialisée par un module en forme de cloche, héliportée et pouvant être rechargé en gaz facilitant les rotations et le déclenchement régulier de petites et moyennes avalanches.

A propos de MND

Au cœur des Alpes, le groupe MND rassemble des savoir-faire complémentaires. Acteur d'une filière d'excellence française, le groupe est un partenaire industriel de référence sur les terrains de la mobilité, de la sécurité et des loisirs. Le développement harmonieux et innovant pour les infrastructures de transport par câble, les procédés de sécurisation, les systèmes d'enneigement ou les aménagements de loisirs à sensations requiert une approche globale. Cette vision industrielle répond de façon utile et efficace à des interlocuteurs multiples pour faciliter leurs projets et satisfaire les utilisateurs finaux. Elle permet au groupe MND d'opérer sur tous les grands marchés internationaux. Avec 5 sites de production, 8 filiales de distribution internationales et 30 distributeurs dans le monde, MND compte 350 collaborateurs et près de 3 000 clients dans 49 pays. MND est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

Plus d'informations sur : www.mnd-group.com

