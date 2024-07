MND : Suspension de la cotation des actions MND sur Euronext Growth(C) à Paris

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce avoir demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth © Paris à compter de ce jour, dans l'attente de la publication ce jour par l'Autorité des marchés financiers des résultats définitifs de l'offre publique de retrait des actions MND initiée par L&M Infra qui s'est achevée le 28 juin 2024. Cet avis confirmera le maintien de la suspension de la cotation jusqu'à la mise en œuvre du retrait obligatoire.

Pour rappel, l'offre publique de retrait va être suivie d'une procédure de retrait obligatoire des actions MND du marché Euronext Growth ® à Paris, les conditions étant déjà réunies. Dans le cadre du retrait obligatoire, les actions MND qui n'ont pas été apportées à l'offre publique de retrait seront transférées à l'Initiateur en contrepartie d'une indemnité en numéraire égale au prix de l'Offre, soit 0,90 € par action.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr