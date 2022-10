MND : Résultats annuels 2021/2022 - Perspectives 2022/2023

Résultats annuels 2021/2022

Progression de +33,1 M€ du chiffre d'affaires (+81%)

Marge brute doublée à 28,6 M€ (+106%)

Progression de +3,7 M€ de l'EBITDA ajusté (+142%)

Résultat opérationnel courant positif à 1,5 M€

Perspectives 2022/2023

Poursuite de la croissance et de l'amélioration de la rentabilité (EBITDA ajusté)

Finalisation en cours d'un accord sur le renforcement de la structure financière et bilancielle afin de poursuivre le plan de croissance et d'investissements « Succeed Together 2024 »

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2021/2022 clos le 30 juin 2022. Ces comptes annuels, présentés ci-dessous de manière synthétique, ont été arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 26 octobre 2022. Le rapport annuel 2021/2022 sera prochainement disponible sur l'espace Investisseurs du site Internet de MND, www.mnd-bourse.com (section Informations financières, rubrique Rapports financiers).

RÉSULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2021/2022

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées au 30 juin 2019/2020 2020/2021 2021/2022 Variation

2021/2022 vs. 2020/2021 Chiffre d'affaires 40,3 41,0 74,1 +33,1 M€ Marge brute 1 6,6 13,9 28,6 +14,7 M€ % de marge brute 16% 34% 39% EBITDA ajusté 2 -29,8 2,6 6,3 +3,7 M€ % de marge d'EBITDA ajusté 2 n.a. 6,3% 8,6% Résultat opérationnel courant -35,2 -2,5 1,5 Résultat opérationnel -47,6 -7,2 -1,2 Résultat financier 3 -10,4 -12,0 -12,3 Résultat net -57,8 -18,9 -13,9 +5,0 M€

1 Marge brute : chiffre d'affaires – Achats consommés

2 EBITDA ajusté : L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

3 Résultat financier : Coût de l'endettement financier net + Autres produits et charges financiers

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN PROGRESSION DE +81%

A l'issue de son exercice 2021/2022, MND a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 74,1 M€, en progression de +81%, après deux exercices fortement perturbés par la pandémie et ses conséquences sanitaires. Il convient également de noter que les tensions importantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques ont sensiblement perturbé le déroulement de l'activité sur les derniers mois de l'exercice, entraînant des décalages de livraisons et des reports de projets pour un montant de l'ordre de 7 M€, qui sera facturé sur l'exercice 2022/2023.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a enregistré une forte croissance de +122%, porté par le dynamisme de l'activité de transport par câbles sous l'effet de projets majeurs entrés en production, l'installation de nombreux systèmes d'enneigement automatique, et l'avancement des différents projets de mobilité urbaine (téléphérique urbain de Saint-Denis à La Réunion, nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy en Belgique).

Le pôle Sécurité & Loisirs a réalisé une légère croissance annuelle de +1%, avec un net rebond de l'activité au 2 nd semestre de l'exercice (+73%) sous l'effet de la reprise des investissements des opérateurs des domaines skiables pour la saison d'hiver 2021/2022.

L'exercice 2021/2022 témoigne également du renforcement de la présence multi-continents du Groupe, en particulier en Amérique du Nord (19% de l'activité vs. 6% l'exercice précédent) et en Asie (16% vs. 13%).

Sur le plan commercial, l'activité a été particulièrement soutenue sur les derniers mois de l'exercice avec 64,3 M€ de prises de commandes fermes sur l'ensemble de l'année, dont 44,6 M€ au 2 nd semestre 2021/2022, avec deux projets majeurs de remontées mécaniques en France et aux Etats-Unis remportés pour un montant total de près de 40 M€ (à facturer sur les exercices 2022/2023 et 2023/2024).

FORTE PROGRESSION DE LA MARGE BRUTE (+106%) ET DE L'EBITDA, VALIDANT LE PLAN DE TRANSFORMATION « SUCCEED TOGETHER 2024 »

Porté par les effets opérationnels du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 », MND a enregistré un nouveau doublement de sa marge brute au cours de l'exercice 2021/2022, passée de 13,9 M€ à 28,6 M€ (+106%), après le doublement déjà réalisé l'exercice précédent.

Le taux de marge brute s'est ainsi établi à 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022, contre 34% un an plus tôt, témoignant d'une forte amélioration de la performance opérationnelle du Groupe. Cette performance est d'autant plus significative qu'elle a été réalisée dans un contexte de fortes tensions mondiales sur les prix des matières premières et sur les chaînes d'approvisionnement.

Dans le même temps, MND a continué de bénéficier des mesures d'économies réalisées au cours de l'exercice précédent (rappel : 7 M€ d'économies annuelles en 2020/2021). Les charges opérationnelles sont ainsi demeurées parfaitement maîtrisées (+23% de charges externes et +3% de charges de personnel qui ont bénéficié au 1 er semestre de l'exercice des dernières mesures de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne) dans un contexte de fort rebond de l'activité.

L'EBITDA ajusté [4] est ressorti à 6,3 M€ à l'issue de l'exercice, contre 2,6 M€ en 2020/2021, pleinement conforme à l'objectif d'amélioration de la rentabilité que s'était fixé le Groupe. La marge d'EBITDA ajusté s'est ainsi établi à 8,6% contre 6,3% un an plus tôt.

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant est positif à 1,5 M€, contre une perte opérationnelle courante de -2,5 M€ en 2020/2021.

Les autres produits et charges opérationnels non courants se sont élevés à -2,7 M€. Ils sont constitués des coûts liés aux derniers travaux d'adaptation de la structure du Groupe.

Le résultat financier s'élève à -12,3 M€, constitué des intérêts de la dette financière. Au cours de l'été 2022, MND a engagé des discussions avec ses principaux créanciers visant notamment à la conversion d'une large partie de sa dette financière en capital afin de retrouver un niveau d'endettement pérenne et nettement inférieur à celui qui prévalait avant la crise sanitaire (lire ci-après).

Le résultat net s'établit à -13,9 M€ en 2021/2022, en amélioration de +5,0 M€ par rapport à l'exercice précédent (-18,9 M€ en 2020/2021).

SITUATION BILANCIELLE AU 30 JUIN 2022

Au 30 juin 2022, la trésorerie disponible s'élevait à 5,2 M€, contre 5,7 M€ à fin décembre 2021 et 10,0 M€ à fin juin 2021.

La dette financière nette (hors dettes locatives IFRS 16) s'établissait à 111,7 M€ au 30 juin 2022, dont 89,9 M€ de dette senior (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de Cheyne Capital, échéance in fine décembre 2023 et mai 2024, et 20,1 M€ de prêt (avec 100% des intérêts capitalisés) auprès de l'État français par l'intermédiaire du Fonds de Développement Economique et Social (FDES). Le Groupe rappelle avoir obtenu avant la clôture de son exercice 2021/2022 un waiver (dérogation) de la part de son principal créancier Cheyne Capital relatif au non-respect de ses covenants (ratios) financiers au 30 juin 2022. Il a également obtenu un waiver relatif à la situation au 30 septembre 2022.

Comme annoncé le 12 août 2022, le Groupe a engagé des discussions avec ses principaux créanciers, notamment l'État français au travers du FDES ainsi que le fonds d'investissement Cheyne Capital, visant à renforcer la structure financière du Groupe et le doter des liquidités nécessaires pour lui permettre de mener à bien son plan de croissance et ses investissements industriels et de recherche & développement dans le cadre du plan stratégique « Succeed Together 2024 ».

Un accord devrait être finalisé d'ici la fin de l'année civile 2022 permettant la mise en place de nouveaux financements long terme, un désendettement important du Groupe et le renforcement de ses fonds propres (via une possible incorporation au capital de certaines créances) ainsi qu'un allongement de la maturité de certaines dettes financières.

Le Groupe communiquera par voie de communiqué de presse dès la conclusion de cet accord.

D'ores et déjà, il a été mis en place à ce jour une dette obligataire simple in fine d'un montant de 10 M€ en principal, souscrite par Cheyne Capital à échéance du 31 décembre 2023.

PERSPECTIVES 2022/2023

Le Groupe s'est fixé pour objectif sur l'exercice 2022/2023 de réaliser une nouvelle année de croissance de son activité et de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité (EBITDA ajusté), malgré les tensions sur les prix des matières premières, de l'énergie et des composants matériels.

Fort d'une activité commerciale soutenue, le Groupe a débuté le nouvel exercice avec un carnet de commande robuste, qui s'élevait à 81,8 M€ (au 30 juin 2022), dont 55,3 M€ de commandes fermes à facturer en 2022/2023.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« Grâce aux effets du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 », la forte croissance de notre activité en 2021/2022 s'est traduite par une progression encore plus soutenue de notre marge brute et une nouvelle amélioration de notre marge d'EBITDA ajusté à 8,6%, marquant ainsi notre retour durable à une croissance rentable et le succès des efforts menés depuis plus de deux ans.

Cette performance est d'autant plus solide qu'elle a été réalisée dans un contexte de marché particulièrement perturbé au 2 nd semestre de l'exercice du fait des difficultés importantes en matière d'approvisionnement et sur les chaînes logistiques.

Afin de pouvoir déployer le 2 nd volet de notre plan stratégique, en réalisant les investissements de développement et industriels nécessaires à la poursuite de notre plan de croissance rentable et d'accompagner nos clients sur leurs nouveaux enjeux et les défis liés aux changements climatiques, il est aujourd'hui nécessaire de rééquilibrer notre structure de bilan et de continuer à renforcer nos liquidités. »

ÉLIGIBILITE DES TITRES MND AU DISPOSITIF PEA PME-ETI

MND confirme respecter tous les critères d'éligibilité au PEA PME-ETI précisés à l'article L.221 32-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions de MND peuvent continuer à être intégrées au sein des comptes PEA PME-ETI, qui pour rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.

Pour être éligibles au PEA PME-ETI, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière a été inférieure à 1 Md€ à la clôture de l'un au moins des quatre exercices précédant l'exercice de référence, dont aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 personnes, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 Md€ ou dont le total bilan est inférieur à 2 Mds d'euros. Ces critères doivent s'apprécier en tenant compte du fait que l'entreprise fait éventuellement partie d'un groupe.

AGENDA FINANCIER 2022/2023

Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022/2023 : 28 février 2023

semestre 2022/2023 : Résultats semestriels 2022/2023 : 26 avril 2023

Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d'Euronext Paris.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues (bon de commandes ou contrats signés) et prend en compte la norme IFRS15.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

EBITDA ajusté

Le Groupe suit l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ajusté comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées au 30 juin 2020/2021 2021/2022 Résultat opérationnel courant -2,5 1,5 Dotations aux amortissements 5,2 4,8 EBITDA 2,6 6,3 Éléments exceptionnels à caractère non récurrent 0,0 0,0 EBITDA AJUSTE 2,6 6,3

[4] L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

