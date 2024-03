MND: repli de 38% de l'activité au 1er semestre

(AOF) - MND a publié un chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er semestre de l'exercice 2023/2024 de 30,3 millions d’euros. Le spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations enregistre un recul de 38%, accusant le décalage dans le démarrage du projet de Chimgan en Ouzbékistan et la fin du contrat de partenariat industriel et commercial entre les groupes MND et Bartholet. Au 31 décembre 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 126,7 millions d'euros, en forte progression sur un an.

Le carnet de commandes fermes s'élevait au 31 décembre 2022 à 67,9 millions d'euros, et à 143 millions d'euros au 30 juin 2023.

MND anticipe de renouer avec une croissance soutenue au second semestre de l'exercice 2023/2024 (du 1er janvier au 30 juin 2024) mais souligne que du fait du retard pris au 1er semestre, le groupe ne sera "probablement" pas en mesure de dépasser le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2023/2024, ni d'enregistrer une amélioration "marquée" de sa rentabilité (Ebitda ajusté) sur l'ensemble de l'exercice.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.