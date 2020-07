MND : Pôle enneigement de MND : nouveaux succès commerciaux et renforcement de la performance industrielle

Spécialiste des systèmes d'enneigement pour les domaines skiables via sa filiale SUFAG, le groupe MND annonce la signature de plusieurs commandes pour garantir l'enneigement de nombreux domaines skiables en France, en Europe et en Asie. Le pôle enneigement de MND a également finalisé sa nouvelle organisation industrielle sur son site savoyard de Sainte-Hélène du Lac qui centralise désormais l'ensemble de la conception et de la production des enneigeurs à l'échelle mondiale.

7 M€ de nouvelles prises de commandes auprès de domaines skiables internationaux de renom

Consécutivement au redémarrage complet des activités du Groupe post crise sanitaire liée au Covid-19, le carnet de commandes du pôle enneigement se remplit à nouveau de manière dynamique avec des commandes fermes de nombreux domaines skiables en France, Italie, Autriche, Suisse et Japon.

En France, les domaines skiables de La Rosière au travers d'un contrat pluriannuel, de Chamrousse pour l'extension de son réseau d'enneigement, et du Grand Bornand, client historique de MND, pour l'achat d'enneigeurs supplémentaires, ont renouvelé leur confiance au constructeur français.

En Europe, les équipes techniques du pôle enneigement de MND vont notamment intervenir à La Thuile et Campitello Matese en Italie, à Katschberg Bergbahnen, Zell am Ziller et Fiss en Autriche, ainsi qu'à Ovronnaz en Suisse.

Enfin au Japon, le groupe Nippon Ski Resort Development (NSD) a confié à MND la réalisation des systèmes d'enneigement de Tsugaike Kogen et de Kashiyamari dans la vallée olympique de Hakuba-Nagano.

Ces commandes, qui seront majoritairement réalisées sur l'exercice 2020/2021 (qui a débuté le 1er juillet), s'élèvent à 7 M€.

Performance et capacité industrielle renforcées sur le site de MND en Savoie

MND a finalisé ces derniers mois le regroupement complet de son pôle enneigement et sa relocalisation en France afin d'optimiser les délais logistiques, d'améliorer la qualité de service via des stocks centralisés plus importants, et de rassembler les équipes de production, les chargés d'affaires et le bureau d'étude sur un site unique.

« Cette intégration complète du pôle enneigement est désormais opérationnelle. Elle permet de sécuriser les approvisionnements stratégiques, d'optimiser les couts de production, de raccourcir les temps de développement et de mise sur le marché de nouveaux produits en rapprochant les bureaux d'étude des ateliers. Enfin, nous réduisons au minimum notre empreinte environnementale en limitant les flux de transport entre nos différents sites, ainsi qu'avec l'ensemble de nos fournisseurs et partenaires régionaux. », précise Vincent Douillet, Directeur du Pôle enneigement du groupe MND.

Optimisation énergétique et intégration environnementale

Très attentif aux tendances clés de prise en compte de l'environnement et du changement climatique, MND travaille à l'optimisation énergétique des systèmes installés ainsi qu'à l'optimisation de leur intégration dans l'environnement.

Premier constructeur au monde à avoir intégré dans son logiciel de gestion de production de neige la fonctionnalité permettant de produire une énergie propre grâce aux réseaux d'enneigement, MND poursuit activement le développement de son expertise sur le sujet de la production hydroélectrique. MND accompagne ses clients et les exploitants de domaines skiables dans leurs démarches de réduction de leur empreinte écologique, en particulier à travers des solutions d'optimisation des équipements installés.

