MND : Point de situation de MND relatif à l'épidémie de COVID-19 et aux mesures sanitaires gouvernementales

Au regard de l'ampleur de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) et des mesures sanitaires gouvernementales annoncées le 16 mars 2020, le groupe MND (Euronext Growth - FR0011584549 - ALMND) a pris la décision d'adapter son activité à ces circonstances exceptionnelles.

Depuis le dimanche 15 mars 2020, consécutivement aux prescriptions du Gouvernement français, l'ensemble des stations de ski françaises ont stoppé leur activité. Des décisions similaires, qui avaient été prises en Chine en janvier 2020, ont été adoptées dans d'autres pays d'Europe, notamment en Italie (10 mars 2020), en Espagne (14 mars 2020), en Autriche (15 mars 2020) ou en Suisse (13 mars 2020).

À ces fermetures, il convient également de souligner de nombreuses difficultés en matière d'approvisionnement et de logistique à travers l'Europe, conséquence de la fermeture de nombreuses frontières.

Face à cette situation exceptionnelle, le groupe MND a pris la décision de procéder à la fermeture partielle de ses différents sites de production en France et en Europe et, en totale concertation avec ses clients, d'interrompre ses livraisons.

En outre, le groupe MND a mis en place de nombreuses mesures visant à protéger en priorité la santé de ses collaborateurs et à freiner la propagation du virus. L'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour lesquels cette disposition est possible ont ainsi été mis en télétravail afin d'assurer la continuité du maximum de services. Environ 50% des collaborateurs du groupe vont en outre bénéficier des mesures d'activité partielle mises en place par les gouvernements.

Le ralentissement de l'activité et la durée de fermeture partielle des sites de production dépendront de l'évolution de la situation sanitaire et des décisions gouvernementales à travers l'Europe.

