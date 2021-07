MND : L'autorité organisatrice des transports de Dubaï, Roads et Transport Authority (RTA), et MND explorent ensemble le développement d'un transport par câble urbain autonome et innovant

Dans le cadre de sa stratégie de développement d'un réseau de transport urbain performant, l'autorité organisatrice des transports de Dubaï (RTA) a signé un protocole d'accord avec le spécialiste français de la mobilité MND, leader industriel du transport par câble.

Ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par RTA pour atteindre l'objectif de l'émirat de Dubaï, qui vise à accroître l'utilisation des transports publics et la mobilité partagée pour que 25% des déplacements soient effectués par des modes de transport autonomes d'ici 2030. MND et RTA s'engagent à collaborer pour étudier la mise en œuvre du système CABLINE afin de contribuer à cette vision. Le système CABLINE, développé par le spécialiste des mobilités par câble MND avec le soutien de l'ADEME, l'agence française en charge de la transition écologique, répond parfaitement à ces objectifs et vise à offrir une expérience totalement nouvelle en matière de transport urbain.

Conçu pour s'intégrer et se connecter au réseau de transport intermodal existant d'une ville, CABLINE est un système entièrement automatique, avec des cabines autonomes se déplaçant sur des câbles à une vitesse pouvant atteindre 45 km par heure. Cette technologie permet une infrastructure minimaliste, facile et rapide à intégrer tout en offrant les mêmes avantages de franchissement d'obstacle, de faible empreinte au sol et d'optimisation énergétique que le transport par câble traditionnel. Adapté aux enjeux urbains, CABLINE permet une maintenance facilitée afin de garantir un taux de disponibilité et de fiabilité élevé du système de transport public et un service optimal pour les passagers. Cette technologie disruptive embarque des solutions brevetées et s'appuie sur les références solides et éprouvées de MND et de ses partenaires dans le domaine des téléphériques conventionnels.

Abdul Mohsen Ibrahim Younes, Président - Directeur général de Rail Agency, a signé le protocole d'accord au nom de RTA, et Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, a signé au nom du groupe français MND. Rail Agency est l'organe en charge de fournir et d'exploiter tous les modes de transports ferroviaires pour le compte de RTA.

"La signature de ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre des efforts continus de RTA pour augmenter le nombre de déplacements en transports publics à 26% d'ici 2030. Pour atteindre cet objectif, nous misons sur le développement de systèmes de transport innovants et l'amélioration d'un réseau de transport durable à Dubaï afin d'encourager les habitants et les visiteurs à l'emprunter. Groupe leader dans le domaine des infrastructures de transport à câble, MND travaille à un nouveau système autonome à grande vitesse. Flexible et économe en énergie, le système CABLINE développé par MND s'intègre également parfaitement au paysage urbain.", a déclaré Abdul Mohsen Ibrahim Younes, PDG de Rail Agency.

"MND est fier de travailler avec RTA pour concrétiser sa vision d'une mobilité durable et d'un réseau urbain totalement intégré combinant des technologies et des modes innovants et sûrs. Nous sommes convaincus que la technologie CABLINE, en cours de développement dans notre centre de conception et d'innovation basé dans les Alpes françaises, contribuera à une nouvelle expérience du transport urbain. Notre équipe d'ingénieurs et nos partenaires ont été très mobilisés ces dernières années pour finaliser sa conception et faire de CABLINE une technologie unique et novatrice qui facilite et sécurise la mobilité urbaine", a déclaré Xavier Gallot-Lavallée, PDG de MND.

À propos de RTA

Dubaï est l'une des villes qui se développent le plus rapidement dans le monde, ce qui rend la création d'infrastructures de haute qualité impérative. Dans cette optique, et compte tenu de la priorité élevée accordée par le gouvernement de Dubaï à la mise en place d'un réseau de transport avancé pour ses habitants, la RTA (Roads and Transport Authority) travaille à l'amélioration des installations de transport public et au développement des routes dans tout l'émirat afin de rendre les déplacements plus sûrs et plus fluides. Établie comme l'une des principales autorités du gouvernement, la RTA a joué un rôle essentiel dans le développement global de Dubaï, lui permettant de devenir l'une des villes les plus intelligentes du monde.

En savoir plus : www.rta.ae/en

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte 300 collaborateurs et s'appuie sur 7 filiales de distribution internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011584549 - ALMND).

En savoir plus : www.mnd.com

