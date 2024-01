MND : Bilan semestriel au 31 décembre 2023 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 514

Solde en espèces : 3 112,98 €

Au cours du 2 nd semestre 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 19 914 titres 21 216,70 € 532 transactions VENTE 16 598 titres 17 905,17 € 354 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 4 509

Solde en espèces : 5 213,64 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 532 19 914 21 216,70 354 16 598 17 905,17 03/07/2023 3 107 166,31 0 0 0 04/07/2023 2 48 74,16 3 55 85,6 05/07/2023 2 69 106,4 0 0 0 06/07/2023 5 166 251,16 2 111 167,28 07/07/2023 1 31 46,66 1 30 45,15 10/07/2023 5 94 141,35 1 1 1,52 11/07/2023 0 0 0 2 107 160,98 12/07/2023 9 226 335,34 4 225 336,62 13/07/2023 0 0 0 1 90 130,5 14/07/2023 3 190 279,91 4 217 320,49 17/07/2023 2 92 136,62 0 0 0 18/07/2023 1 10 14,85 3 40 59,6 19/07/2023 3 40 59,6 1 46 69 20/07/2023 0 0 0 1 6 9 21/07/2023 5 120 177,3 3 142 211,79 24/07/2023 1 50 73 5 97 144,55 25/07/2023 6 120 177,5 2 70 105 26/07/2023 1 20 30,1 0 0 0 27/07/2023 2 35 52,68 0 0 0 28/07/2023 4 30 45,15 2 150 226,5 31/07/2023 5 141 210,67 3 45 67,28 01/08/2023 0 0 0 5 200 295,98 02/08/2023 6 182 267,72 1 60 89,7 03/08/2023 5 117 173,03 1 75 112,13 04/08/2023 0 0 0 1 30 43,8 07/08/2023 0 0 0 5 173 256,99 08/08/2023 4 145 216,09 3 151 228,22 09/08/2023 0 0 0 1 9 13,28 10/08/2023 0 0 0 1 8 11,8 11/08/2023 0 0 0 6 92 137,5 14/08/2023 0 0 0 3 216 327,24 15/08/2023 2 10 15,14 0 0 0 16/08/2023 0 0 0 0 0 0 17/08/2023 10 373 554,84 3 145 217,01 18/08/2023 1 66 96,03 1 5 7,3 21/08/2023 0 0 0 5 186 274,59 22/08/2023 1 23 34,5 1 150 225 23/08/2023 6 294 436,83 0 0 0 24/08/2023 0 0 0 1 15 21,98 25/08/2023 1 28 41,16 0 0 0 28/08/2023 4 192 282,12 4 160 240,26 29/08/2023 1 8 11,64 0 0 0 30/08/2023 1 17 24,74 0 0 0 31/08/2023 0 0 0 1 17 24,82 01/09/2023 5 378 545,76 13 328 490,24 04/09/2023 3 42 61,87 0 0 0 05/09/2023 3 31 45,43 2 39 57,62 06/09/2023 3 60 88,1 0 0 0 07/09/2023 5 131 190,89 0 0 0 08/09/2023 0 0 0 1 36 52,2 11/09/2023 4 115 165,87 1 18 26,1 12/09/2023 1 100 142,5 1 100 143,5 13/09/2023 0 0 0 3 178 259,02 14/09/2023 1 25 36,88 1 1 1,48 15/09/2023 9 332 489,11 5 268 400,54 18/09/2023 10 301 433,8 0 0 0 19/09/2023 1 2 2,77 2 21 29,28 20/09/2023 2 10 13,85 1 15 20,93 21/09/2023 13 813 1046,03 2 95 127,55 22/09/2023 3 222 290,76 5 890 1192,6 25/09/2023 6 0 0 3 0 0 26/09/2023 5 134 164,79 2 200 251 27/09/2023 6 714 837,72 1 24 29,04 28/09/2023 1 0 0 1 0 0 29/09/2023 8 245 271,45 4 300 335,75 02/10/2023 3 0 0 7 0 0 03/10/2023 1 50 57,5 1 60 69,3 04/10/2023 0 0 0 2 68 78,62 05/10/2023 6 0 0 4 0 0 06/10/2023 17 1205 1339,67 1 100 107 09/10/2023 7 0 0 1 0 0 10/10/2023 1 44 45,32 5 293 312,88 11/10/2023 6 118 124,26 3 205 220,67 12/10/2023 2 46 49,85 0 0 0 13/10/2023 4 0 0 1 55 59,4 16/10/2023 5 185 197,12 4 310 336,95 17/10/2023 5 148 159,91 0 0 0 18/10/2023 3 102 109,66 2 98 106,07 19/10/2023 10 421 437,34 1 125 130,63 20/10/2023 1 13 13,39 4 160 168 23/10/2023 2 2 2,06 2 115 120,38 24/10/2023 3 128 133,04 2 53 55,49 25/10/2023 3 104 108,08 2 100 103,51 26/10/2023 3 90 93,3 4 120 125,65 27/10/2023 3 96 99,48 4 227 239,5 30/10/2023 19 697 711,01 12 428 450,17 31/10/2023 9 259 251,74 12 727 711 01/11/2023 2 150 145,5 4 261 258,28 02/11/2023 14 709 678,08 3 67 64,99 03/11/2023 3 82 74,52 3 50 46,5 06/11/2023 0 0 0 3 140 127,74 07/11/2023 12 282 255,61 3 64 58,22 08/11/2023 4 89 80,78 0 0 0 09/11/2023 3 102 93,34 9 526 484,93 10/11/2023 13 501 453,57 4 172 156,71 13/11/2023 0 0 0 3 0 0 14/11/2023 3 200 179,3 10 483 441,25 15/11/2023 25 674 598,09 5 123 109,79 16/11/2023 8 229 193,76 9 275 235,05 17/11/2023 14 683 575,81 7 368 311,04 20/11/2023 4 140 118,73 1 15 12,54 21/11/2023 5 81 67,59 0 0 0 22/11/2023 6 339 276,39 5 285 234,89 23/11/2023 5 298 242,85 1 125 102,25 24/11/2023 1 40 32,72 1 60 49,2 27/11/2023 11 340 276,32 3 90 73,78 28/11/2023 4 73 58,59 2 100 81,19 29/11/2023 5 276 217,55 3 200 157,8 30/11/2023 3 101 79,51 7 280 223,82 01/12/2023 0 0 0 3 300 240 04/12/2023 11 501 394,18 6 293 235,1 05/12/2023 2 14 11,06 0 0 0 06/12/2023 4 191 150,08 3 94 75,2 07/12/2023 3 82 65,18 5 651 517,04 08/12/2023 4 238 185,85 2 72 56,47 11/12/2023 0 0 0 1 100 78 12/12/2023 5 175 136,12 8 230 181,94 13/12/2023 4 70 55,26 0 0 0 14/12/2023 3 173 133,56 3 150 116,5 15/12/2023 10 437 335,99 3 202 157,26 18/12/2023 5 168 128,03 13 768 602,1 19/12/2023 1 15 12,18 0 0 0 20/12/2023 0 0 0 0 0 0 21/12/2023 2 111 90,07 2 100 81,4 22/12/2023 11 1332 1047,51 2 105 82,2 27/12/2023 5 243 189,53 4 300 235,6 28/12/2023 10 314 247,42 6 370 297,64 29/12/2023 3 54 43,16 4 298 238,22