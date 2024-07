MND : Bilan semestriel au 30 juin 2024 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont - Arrêt du contrat de liquidité au 1er juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 5 280

Solde en espèces : 4 186,20 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 10 905 titres 8 611,97 € 373 transactions VENTE 12 139 titres 9 685,21 € 255 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 514

Solde en espèces : 3 112,98 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 250 000,00 €

En date du 1 er juillet 2024, il est mis fin au contrat de liquidité confié par la société MND à la Société de Bourse Gilbert Dupont.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 373 10 905 8 611,97 255 12 139 9 685,21 02/01/2024 10 373 301,09 6 256 209,89 03/01/2024 1 40 31,6 0 0 0 04/01/2024 0 0 0 0 0 0 05/01/2024 2 47 37,98 9 493 396,1 08/01/2024 0 0 0 2 33 26,55 09/01/2024 4 160 127,88 4 172 139,2 10/01/2024 9 217 174,93 1 30 24,18 11/01/2024 20 945 756,32 20 1290 1047,99 12/01/2024 15 612 488,95 0 0 0 15/01/2024 0 0 0 3 100 80 16/01/2024 9 252 201,97 0 0 0 17/01/2024 4 230 179,86 0 0 0 18/01/2024 1 25 19,65 2 100 78,74 19/01/2024 5 191 149,67 4 285 226,29 22/01/2024 5 83 64,65 5 113 89,6 23/01/2024 2 25 20 0 0 0 24/01/2024 9 188 148,34 1 57 45,71 25/01/2024 2 70 54,68 1 80 62,56 26/01/2024 5 170 134,57 6 250 199,46 29/01/2024 5 48 37,7 2 62 49,28 30/01/2024 2 62 48,6 1 50 39,3 31/01/2024 0 0 0 3 81 63,73 01/02/2024 0 0 0 2 66 52,04 02/02/2024 0 0 0 6 142 113,6 05/02/2024 8 356 278,39 2 300 237 06/02/2024 2 30 23,7 4 295 236,93 07/02/2024 3 47 38,04 1 150 121,8 08/02/2024 3 143 114,4 4 166 134,61 09/02/2024 2 11 8,95 0 0 0 12/02/2024 8 173 141,35 7 494 405,83 13/02/2024 11 357 285,18 0 0 0 14/02/2024 1 50 39,2 5 45 35,49 15/02/2024 0 0 0 3 198 158,4 16/02/2024 2 66 52,8 5 267 215,39 19/02/2024 1 50 40,5 0 0 0 20/02/2024 2 38 30,78 0 0 0 21/02/2024 8 135 108,81 0 0 0 22/02/2024 5 195 155,68 3 230 184,56 23/02/2024 4 180 143,06 1 15 11,94 26/02/2024 3 80 63,36 2 65 51,48 27/02/2024 1 2 1,62 6 330 265,53 28/02/2024 6 196 157,54 11 616 505 29/02/2024 11 213 170,34 0 0 0 01/03/2024 5 191 151,47 5 240 191,41 04/03/2024 4 40 31,6 1 20 15,88 05/03/2024 0 0 0 0 0 0 06/03/2024 8 239 187,6 1 100 78,6 07/03/2024 1 100 78 4 153 120,38 08/03/2024 7 101 79,41 10 364 288,53 11/03/2024 5 47 36,66 5 187 148,23 12/03/2024 5 60 47,81 0 0 0 13/03/2024 5 105 83,23 1 1 0,79 14/03/2024 8 282 219,89 0 0 0 15/03/2024 5 52 40,83 3 190 149,88 18/03/2024 4 100 78,4 0 0 0 19/03/2024 0 0 0 1 60 47,04 20/03/2024 3 32 25,08 3 160 126,14 21/03/2024 10 425 332,93 3 75 59,03 22/03/2024 0 0 0 0 0 0 25/03/2024 0 0 0 1 40 31,2 26/03/2024 4 182 141,65 1 100 78 27/03/2024 4 125 97 3 150 117 28/03/2024 3 165 127,41 1 53 40,92 02/04/2024 2 130 100,1 0 0 0 03/04/2024 3 50 38,5 0 0 0 04/04/2024 5 45 34,67 6 240 186,14 05/04/2024 5 120 92,66 0 0 0 08/04/2024 4 149 114,22 11 324 253,43 09/04/2024 1 22 17,34 1 1 0,79 10/04/2024 11 264 205,99 6 293 230,74 11/04/2024 1 30 23,58 0 0 0 12/04/2024 15 312 242,44 2 95 73,81 15/04/2024 6 179 137,78 4 155 120,75 16/04/2024 4 60 46,14 16 478 374,91 17/04/2024 1 20 15,92 2 250 200 18/04/2024 7 226 179,49 4 171 136,24 19/04/2024 2 140 111,16 2 71 56,52 22/04/2024 2 43 34,14 1 5 3,98 23/04/2024 0 0 0 1 45 35,82 24/04/2024 6 215 169,48 1 89 70,31 25/04/2024 0 0 0 5 452 361,6 26/04/2024 2 12 9,58 0 0 0 29/04/2024 17 409 313,93 7 257 198,27 30/04/2024 3 83 64,08 5 195 151,29 02/05/2024 4 90 69,66 6 294 229,4 03/05/2024 0 0 0 0 0 0 06/05/2024 0 0 0 0 0 0 07/05/2024 0 0 0 0 0 0 08/05/2024 0 0 0 0 0 0 09/05/2024 0 0 0 0 0 0 10/05/2024 0 0 0 0 0 0 13/05/2024 0 0 0 0 0 0 14/05/2024 0 0 0 0 0 0 15/05/2024 0 0 0 0 0 0 16/05/2024 0 0 0 0 0 0 17/05/2024 0 0 0 0 0 0 20/05/2024 0 0 0 0 0 0 21/05/2024 0 0 0 0 0 0 22/05/2024 0 0 0 0 0 0 23/05/2024 0 0 0 0 0 0 24/05/2024 0 0 0 0 0 0 27/05/2024 0 0 0 0 0 0 28/05/2024 0 0 0 0 0 0 29/05/2024 0 0 0 0 0 0 30/05/2024 0 0 0 0 0 0 31/05/2024 0 0 0 0 0 0 03/06/2024 0 0 0 0 0 0 04/06/2024 0 0 0 0 0 0 05/06/2024 0 0 0 0 0 0 06/06/2024 0 0 0 0 0 0 07/06/2024 0 0 0 0 0 0 10/06/2024 0 0 0 0 0 0 11/06/2024 0 0 0 0 0 0 12/06/2024 0 0 0 0 0 0 13/06/2024 0 0 0 0 0 0 14/06/2024 0 0 0 0 0 0 17/06/2024 0 0 0 0 0 0 18/06/2024 0 0 0 0 0 0 19/06/2024 0 0 0 0 0 0 20/06/2024 0 0 0 0 0 0 21/06/2024 0 0 0 0 0 0 24/06/2024 0 0 0 0 0 0 25/06/2024 0 0 0 0 0 0 26/06/2024 0 0 0 0 0 0 27/06/2024 0 0 0 0 0 0 28/06/2024 0 0 0 0 0 0