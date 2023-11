MND : Arrêté des comptes annuels 2022/23 audités - Actualisation du communiqué de presse du 27 octobre 2023

MND (Euronext Growth – FR00140050Q2 – ALMND) , groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations, annonce que le Conseil d'administration a arrêté, lors de sa réunion du 30 novembre 2023, les comptes annuels 2022/2023 audités au titre de l'exercice clos le 30 juin 2023. Les procédures d'audit des comptes sont désormais finalisées et le rapport d'audit est en cours d'émission par les commissaires aux comptes. Le rapport annuel 2022/2023 sera mis à la disposition du public et déposé auprès d'Euronext et de l'Autorité des marchés financiers le 6 décembre 2023.

Consécutivement à la finalisation des travaux d'audit par les Commissaires aux comptes, certains agrégats financiers ont évolué par rapport au communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2022/2023 (non audités), publié le 27 octobre 2023 ( lien vers le communiqué de presse ). Les principales évolutions portent sur :

Chiffre d'affaires 2022/2023 : 91,2 M€ (vs. 94,0 M€ précédemment)

Marge brute 2022/2023 : 32,4 M€ (vs. 33,2 M€ précédemment)

EBITDA ajusté 2022/2023 : 7,9 M€ (vs. 7,1 M€ précédemment)

Résultat opérationnel courant 2022/2023 : 3,1 M€ (vs. 2,3 M€ précédemment)

Capitaux propres au 30 juin 2023 : 22,6 M€ (vs. 21,8 M€ précédemment)

Une version actualisée du communiqué de presse du 27 octobre 2023 est présentée ci-après.

À propos de MND

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

Contacts

Relations Presse

Alexandre Bérard

+33 (0)6 45 42 95 46 – alex@alternativemedia.fr Relations Presse financière

Serena Boni

+33 (0)4 72 18 04 92 – sboni@actus.fr Relations Investisseurs

Mathieu Omnes

+33 (0)1 53 67 36 92 – momnes@actus.fr

Comptes annuels 2023/2024

Croissance dynamique de +23% de l'activité

Progression de +25% de l'EBITDA ajusté – Marge d'EBITDA de 8,7%

Situation bilancielle renforcée au 30 juin 2023

Perspectives 2023/2024

Carnet de commandes au 30 juin 2023 : 143,0 M€

Finalisation du plan de croissance et d'investissements " Succeed Together 2024 " avec la conception et l'industrialisation de nouvelles lignes de produits

Objectif 2023/24 : franchissement des 100 M€ de chiffre d'affaires

RÉSULTATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2022/2023

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées

Données auditées 2022/2023 Exercice 2021/2022 Exercice 2022/2023 Exercice

2022/2023

retraité 1 Chiffre d'affaires 74,1 91,2 91,2 Marge brute 2 28,6 32,4 32,4 % de marge brute 39% 36% 36% EBITDA ajusté 3 6,3 7,9 7,9 Résultat opérationnel courant 1,5 3,1 3,1 Résultat opérationnel -1,2 -10,3 3,0 Résultat financier 4 -12,3 -26,4 -2,3 Résultat net -13,9 -36,3 1,1

1 Le 10 mars 2023, MND a finalisé l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances par Cheyne et Cheydemont. La colonne « Exercice 2022/2023 retraité » intègre principalement la prise en compte de ces opérations et la fin des opérations de restructuration du groupe MND sur le résultat opérationnel, le résultat financier et le résultat net de l'exercice 2022/2023, comme si elles avaient été effectives dès le début de l'exercice le 1 er juillet 2022 – Lire le communiqué de presse du 14 mars 2023 .

2 Marge brute : chiffre d'affaires – Achats consommés.

3 EBITDA ajusté : L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

4 Résultat financier : Coût de l'endettement financier net + Autres produits et charges financiers.

CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2022/23 EN CROISSANCE DYNAMIQUE DE +23%

Sur l'ensemble de l'exercice 2022/2023, le chiffre d'affaires consolidé de MND s'est établi à 91,2 M€, en progression organique de +23% par rapport à l'exercice 2021/2022 (74,1 M€).

Conformément à son ambition, MND a réalisé une nouvelle année de croissance soutenue de son activité, consécutive à une hausse de +81% en 2021/2022, avec une croissance à deux chiffres sur chacun des pôles.

Le pôle Enneigement & Remontées mécaniques a enregistré une croissance de +12% (rappel : +122% en 2022/2023), avec la mise en service de nombreux équipements de transports par câble (une télécabine 10 places et un télésiège 6 places pour la station de Saint-Lary, un télésiège débrayable six places à bulles pour la station américaine de Waterville), et le lancement de la construction d'installations tel le téléporté mixte (sièges et cabines) pour la station de Formiguères dans les Pyrénées. Sur le marché de la mobilité urbaine, le Groupe a poursuivi les travaux relatifs à la construction du nouveau téléphérique urbain et touristique de la ville de Huy en Belgique et du téléphérique urbain de la Montagne à Saint-Denis à La Réunion.

Le pôle Sécurité & Loisirs a enregistré une progression dynamique de +69%, à la fois en matière de sécurité et d'équipements de pistes mais également au niveau des activités loisirs (chiffre d'affaires triplé sur l'exercice écoulé confirmant ainsi la pertinence de la stratégie du groupe en matière d'équipement touristique Quatre saisons), avec notamment la mise en service en juin 2023 de la plus grande tyrolienne avec pylône du monde à Chamrousse (Isère – France).

Par zone géographique, 49% du chiffre d'affaires annuel 2022/2023 a été réalisé en France (contre 39% sur l'ensemble de l'exercice 2021/2022), 8% en Europe hors France (vs. 14% en 2021/2022) et 43% dans le reste du Monde (vs. 47% en 2021/2022).

La prise de nouvelles commandes fermes et d'avenants s'est établie à 152,4 M€ en 2022/2023, un niveau très élevé témoignant d'une activité commerciale soutenue pendant l'exercice, et marqué notamment par le gain de l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan pour un montant total de 100 M€.

PROGRESSION DE +13% DE LA MARGE BRUTE ET DE +25% DE L'EBITDA AJUST É 4

La marge brute annuelle s'est élevée à 32,4 M€, en progression de +13% par rapport à l'exercice 2021/2022.

Le taux de marge brute s'élève ainsi à 36% contre 39% un an plus tôt. A l'image du 1 er semestre, il s'inscrit en repli sur l'exercice par rapport à l'année précédente, principalement sous l'effet de l'évolution du mix activités d'un exercice à l'autre, et des tensions sur les prix des matières premières et des composants matériels dans une moindre mesure.

Les charges opérationnelles ont été contenues au cours de l'exercice dans un contexte de hausse de l'activité : -4% pour les charges externes et +11% pour les charges de personnel.

L'EBITDA ajusté [1] s'est établi à 7,9 M€ à l'issue de l'exercice 2022/2023, contre 6,3 M€ un an plus tôt, en dépit de tensions fortes sur les prix des matières premières et coûts logistiques tout au long de l'exercice.

Pour rappel, MND avait bénéficié en 2021/2022 d'exonérations de charges sociales (pour 1,4 M€) ainsi que des mesures de soutien destinées aux entreprises et à la filière Montagne (aides publiques, subventions, aides fermetures et aides coûts fixes post fermeture pour 3,8 M€), mises en place par le Gouvernement français pour faire face aux conséquences de la pandémie.

Retraité de ces mesures ponctuelles, l'EBITDA ajusté de l'exercice 2022/2023 s'inscrit en nette hausse (x7,2) par rapport à l'an dernier, traduisant une poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe sous l'effet du plan stratégique de transformation « Succeed Together 2024 ».

La marge d'EBITDA ajusté s'établit ainsi à 8,7% en 2022/2023, contre 1,5% en 2021/2022 retraitée des mesures de soutien (8,5% en données publiées).

Après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions, le résultat opérationnel courant s'est élevé à 3,1 M€, contre 1,5 M€ l'an dernier.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s'élèvent à -13,4 M€, constitués d'une part des charges ponctuelles relatives aux opérations de refinancement, finalisées début mars 2023, qui ont conduit à un désendettement massif du groupe (lire ci-après) et d'autres part des derniers travaux de restructuration financière et d'adaptation de la structure du Groupe, notamment au niveau des filiales étrangères, et de dépréciations d'actifs.

Le résultat opérationnel s'est élevé à -10,3 M€ contre -1,2 M€ un an plus tôt. En retraitant ces coûts de restructuration financière et d'adaptation de la structure du groupe, le résultat opérationnel retraité s'établit à 3,0 M€ en 2022/2023.

Le résultat financier s'élève à -26,4 M€, dont -25,0 M€ de coût de l'endettement financier (intérêts de la dette financière et frais financiers divers associés aux opérations de refinancement). Les opérations de refinancement finalisées en mars 2023 ont conduit à un désendettement massif du groupe à travers une réduction de la dette financière à hauteur de 136,6 M€ par conversion en capital via des augmentations de capital réservées [2] . Post opérations, MND a largement renforcé sa structure financière en rétablissant son équilibre bilantiel, afin de lui permettre de financer sa croissance et ses investissements et mener à bien avec succès le plan stratégique « Succeed Together 2024 ».

En retraitant ces opérations intervenues dans le courant de l'exercice (comme si le refinancement avait été effectif dès le début de l'exercice 1 er juillet 2022), le résultat financier se serait établi à -2,3 M€.

En données retraitées, le résultat net serait pour sa part ressorti légèrement positif à +1,1 M€ en 2022/2023 (vs. -36,3 M€ en données consolidées et -13,9 M€ en 2021/2022).

SITUATION BILANCIELLE RENFORCÉE AU 30 JUIN 2023

Consécutivement aux opérations de désendettement financier et de refinancement finalisées au 2 nd semestre, la situation bilancielle de MND au 30 juin 2023 s'est considérablement renforcée, avec des capitaux propres reconstitués qui atteignent plus de 22 M€, une dette financière très nettement diminuée et à la maturité allongée pour permettre la poursuite du développement du Groupe.

Pour rappel, MND a finalisé le 10 mars 2023 l'accord de restructuration financière avec ses principaux partenaires financiers et réalisé les augmentations de capital réservées d'un montant global de 136,6 M€ souscrites par compensation des créances par Cheyne et Cheydemont, tout en allongeant l'échéance d'une partie de ses dettes financières résiduelles.

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées

Données auditées au 30/06/2023 30/06

2022 30/06

2023 En M€ - Normes IFRS - Données consolidées

Données auditées au 30/06/2023 30/06

2022 30/06

2023 Actifs non courants 35,4 49,4 Capitaux propres -73,9 22,6 Actifs courants 76,2 106,0 Dettes financières 116,8 25,7 dont Stocks 24,7 20,3 Dettes locatives

(IFRS 16) 2,4 13,6 dont Clients 35,2 70,2 Passifs courants 69,5 92,5 Trésorerie 5,1 0,6 Autres passifs 1,9 1,7 TOTAL ACTIF 116,7 156,1 TOTAL PASSIF 116,7 156,1

Ainsi, la dette financière (hors dettes locatives IFRS 16) a été ramenée à 25,7 M€ au 30 juin 2023, contre 116,8 M€ à fin juin 2022. Elle est désormais constituée du prêt de l'Etat français par l'intermédiaire du FDES (Fonds de Développement Economique et Social) à hauteur de 21,5 M€ (amortissement à compter de juillet 2025 et jusqu'en juillet 2029 avec 100% des intérêts capitalisés), et de diverses dettes pour le solde (dette crédit-bail, dette d'affacturage, avances ADEME, etc.).

Les dettes locatives (IFRS 16) ont été portées à 13,6 M€, contre 2,4 M€ un an plus tôt, consécutivement au renouvellement en mars 2023 des contrats de location des bâtiments existants. A noter que l'extension des bâtiments avec la livraison de plus de 4 000 m² de nouveaux espaces de fabrication et d'assemblage sur le site industriel de Sainte-Hélène-du-Lac en Savoie est intervenue fin juillet 2023, post clôture de l'exercice 2022/23. Cette extension vise à concevoir de nouvelles lignes de produits et à accroître les capacités industrielles du Groupe en France pour la production de ces nouvelles solutions et des projets dédiés au transport urbain.

A fin juin 2023, les capitaux propres retraités de MND étaient désormais positifs pour s'élever à 22,6 M€.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, dans le cadre de son plan de croissance et d'investissement pour le développement des nouvelles solutions et des projets dédiés au transport urbain, MND a mis en place avec son partenaire financier Cheyne Capital une nouvelle ligne de financement, par émission d'obligations simples, d'un montant de 15 M€.

CARNET DE COMMANDES DE 143,0 M€ AU 30 JUIN 2023

Au 30 juin 2023, le carnet de commandes fermes s'élevait à 143,0 M€, en forte progression par rapport au 31 décembre 2022 (67,9 M€), et à comparer à 81,8 M€ un an plus tôt.

Pour rappel, MND a remporté au 2 nd semestre 2022/2023 l'appel d'offres international pour l'aménagement 4 saisons du site de Chimgan en Ouzbékistan pour un montant total de 100 M€

co-financé par un prêt inter-gouvernemental de l'État français encadré par l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Ce contrat majeur prévoit la conception, l'étude, la fabrication et l'installation de nombreux équipements dont une télécabine débrayable 10 places, un téléphérique va-et-vient de 80 places, deux télésièges pinces fixes 4 places, un système d'enneigement automatique et des systèmes de sécurisation contre les avalanches, des équipements de loisirs 4 saisons (une luge sur rail, tyroliennes géantes, etc.). L'ensemble de ces installations sera réalisé au cours des trois prochaines années.

Parallèlement, il convient également de souligner la part grandissante au sein du carnet de commandes des activités loisirs quatre saisons, qui totalisent 23,0 M€ de commandes fermes à fin juin.

Les commandes à facturer sur l'exercice 2023/2024 (qui a débuté le 1 er juillet 2023) représentaient, au 30 juin 2023, 86,2 M€ du carnet de commandes à fin juin 2023, à comparer à un chiffre d'affaires de 91,2 M€ réalisé en 2022/2023.

EVOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans le cadre de l'accord sur l'augmentation de capital et les financements du Groupe MND, associant Cheyne, Xavier Gallot-Lavallée et les principaux actionnaires, Montagne & Vallée et Cheydemont, la gouvernance de MND s'est renforcée avec l'arrivée de trois nouveaux administrateurs pour accompagner Xavier Gallot-Lavallée, Président-Directeur général et l'équipe de direction, dans la poursuite du plan stratégique « Succeed Together 2024 ».

Le Conseil d'administration est désormais constitué de 5 membres, dont Xavier Gallot-Lavallée , Président du Conseil d'administration, Frédérique Jossinet , administratrice indépendante, et trois nouveaux membres : Reynald Seznec , ingénieur aéronautique et ancien dirigeant au sein du groupe Thales, Richard Cazenove , Senior Portfolio Manager chez Cheyne Capital, et Franck Laval , Managing Director - Strategic Value Credit chez Cheyne Capital.

La nomination des trois nouveaux membres du Conseil d'administration sera ratifiée lors de l'assemblée générale des actionnaires approuvant les comptes de l'exercice 2022/2023 qui sera convoquée d'ici la fin de l'année 2023.

PERSPECTIVES

Fort d'un carnet de commandes à un niveau élevé et d'une situation financière normalisée, le groupe MND est en ordre de marche pour finaliser les dernières opérations dans le cadre de son plan stratégique " Succeed Together 2024 ", avec la conception de nouvelles lignes de produits et en tirant parti de l'accroissement de ses capacités industrielles en France pour la production de ces nouvelles solutions et des projets dédiés au transport urbain au sein de ses nouveaux espaces de fabrication et d'assemblage en France.

Sur l'exercice 2023/2024, MND vise le franchissement symbolique des 100 M€ de chiffre d'affaires annuel sur ce nouvel exercice, accompagné d'une amélioration plus marquée de sa rentabilité (EBITDA ajusté) bénéficiant pleinement des effets de réorganisation et de structuration opérés au cours des dernières années et de ses nouvelles capacités industrielles.

Xavier Gallot-Lavallée, Président - Directeur général de MND, déclare :

« A l'issue de l'exercice 2022/2023, marqué par une nouvelle année de croissance soutenue, les derniers travaux d'adaptation de notre structure et le renforcement de notre situation bilancielle, le groupe est en parfait ordre de marche pour mettre la touche finale à son plan stratégique " Succeed Together 2024 ".

Les dernières actions visent désormais à finaliser le développement des nouvelles lignes de produits qui seront dévoilées au 1 er semestre de l'année 2024. Notre ambition sera de proposer une solution de pointe pour la mobilité par câbles, en termes de technologie, d'économie et d'écologie, avec une production locale au sein de notre nouvelle usine de fabrication et d'assemblage à Sainte-Hélène du Lac. »

AGENDA FINANCIER

Chiffre d'affaires semestriel 2023/24 : 29 février 2024

Résultats semestriels 2023/24 : 30 avril 2024

La publication interviendra après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

Annexes

Définitions d'indicateurs financiers non codifiés par des organismes de normalisation comptable

Cette section présente les indicateurs financiers utilisés par le Groupe qui ne sont pas codifiés par des organismes de normalisation comptables.

Carnet de commandes

Le carnet de commandes représente le chiffre d'affaires non encore reconnu sur des commandes déjà reçues (bon de commandes ou contrats signés) et prend en compte la norme IFRS15.

Le carnet de commandes à la clôture d'un exercice est calculé comme suit : carnet de commandes à l'ouverture de l'exercice + nouvelles commandes reçues au cours de l'exercice – annulations de commandes enregistrées au cours de l'exercice – chiffre d'affaires reconnu sur l'exercice.

Le carnet de commandes peut également varier du fait des variations du périmètre de consolidation, des ajustements de prix contractuels et des effets de conversion de devises étrangères.

EBITDA ajusté

Le Groupe suit l'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) ajusté comme indicateur de performance afin de mesurer la performance du Groupe indépendamment de sa politique de financement et d'amortissement.

L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

En M€ - Normes IFRS - Données consolidées Exercice 2021/2022 Exercice 2022/2023 Exercice 2022/2023

retraité 1 Résultat opérationnel courant 1,5 3,1 3,1 Dotations aux amortissements 4,8 4,8 4,8 EBITDA 6,3 7,9 7,9 Éléments exceptionnels à caractère non récurrent 0,0 0,0 0,0 EBITDA ajusté 6,3 7,9 7,9

[1] L'EBITDA ajusté désigne le bénéfice avant que n'en soit soustrait les intérêts, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements, les provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients) et l'ajustement des éléments exceptionnels à caractère non récurrent.

[2] Lire le communiqué de presse du 14/03/2023