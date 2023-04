MND : Après Interalpin à Innsbruck, MND présentera ses nouveautés et innovations au salon Alpipro les 26 et 27 avril à Chambéry

Le groupe industriel français MND participait au salon Interalpin d'Innsbruck (Autriche) du 19 au 21 avril 2023, qui réunit les décideurs internationaux des stations de montagne. Un salon très dynamique qui a accueilli plus de 35 000 visiteurs professionnels provenant de plus de 120 nations.

À Interalpin, le groupe français MND a dévoilé ses dernières innovations, dont le logiciel de supervision et de déclenchement des avalanches SAFETY-cs , le logiciel de supervision des systèmes d'enneigement SNOW-cs , le Système de captation et modélisation des avalanches AVAWATCH qui utilise l'intelligence artificielle.

MND a présenté également un système breveté de tyrolienne, dont le premier exemplaire, en cours de construction à Chamrousse (Isère), sera ouvert dès cet été et constituera la plus longue tyrolienne avec pylônes au monde. Avec une longueur de 1 904 mètres, MND construit cette tyrolienne avec deux pylônes intermédiaires et 600 mètres de dénivelé entre le sommet de la Croix de Chamrousse à 2 253 m et le coeur de station à Recoin à 1650 m.

Au cours du salon Interalpin, les équipes de MND ont notamment reçu sur le stand la visite d'une délégation indienne conduite par le Ministre indien des Transports ainsi que plusieurs délégations économiques internationales qui souhaitaient découvrir l'offre globale du groupe MND autour de ses 4 pôles : mobilité par câble, systèmes d'enneigement, sécurité en montagne et infrastructures de loisirs à sensations. MND est aujourd'hui le seul groupe au monde à réunir ses 4 pôles avec un vision globale alliant réflexion collective des aménagements, solutions techniques performantes et responsabilité environnementale.

« Grâce à nos innovations et notre offre globale unique, nous avons attiré sur notre stand durant le salon Interalpin de nombreux visiteurs porteurs de projets, confirmant l'attractivité de nos produits, le dynamisme d'un marché des loisirs outdoor toujours aussi présent et une montagne 4 saisons en pleine évolution. Les contacts et projets que nous y avons eu nous permettent d'aborder l'avenir avec optimisme. A compter de demain, mercredi 26 avril, nous serons présents durant deux jours sur le salon Alpipro à Chambéry pour exposer nos nouveautés, nos innovations et rencontrer nos clients français » commente Xavier Gallot-Lavallée, PDG de MND.

MND est un groupe industriel français spécialiste de la mobilité par câble, des systèmes d'enneigement, de la sécurité en montagne et des infrastructures de loisirs à sensations. Avec plus de 3 000 clients dans 49 pays, MND contribue au quotidien sur ses 4 cœurs de métiers à la mobilité, aux loisirs et à la sécurité de tous en proposant des solutions éprouvées et durables issues de son expérience en montagne. Basé en Savoie, MND compte près de 300 collaborateurs et s'appuie sur 12 implantations internationales ainsi que 28 distributeurs pour développer ses activités dans le monde. MND est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (FR00140050Q2 – ALMND).

