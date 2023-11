Mme Yellen visite une usine de lithium pour soutenir les arguments économiques de M. Biden

(Ajout des remarques de Mme Yellen et des détails de la tournée dans les paragraphes 4 à 8) par Howard Schneider et David Lawder

La secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est rendue jeudi en Caroline du Nord pour vanter les mérites de centaines de milliards de dollars d'investissements dans les énergies propres , grâce à des incitations fiscales fédérales , alors que le président Joe Biden s'efforce de gagner le crédit des électeurs pour son bilan économique.

Mme Yellen a visité une usine de Livent LTHM.N à Bessemer City, en Caroline du Nord, qui traite l'hydroxyde de lithium, un ingrédient clé dans les batteries des véhicules électriques (EV) . L'usine située près de Charlotte double sa capacité en raison de la demande accrue de véhicules électriques, stimulée par des crédits d'impôt à la consommation pouvant atteindre 7 500 dollars dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 (IRA ), ajoutant ainsi une technologie de pointe à une région durement touchée par le départ à l'étranger d'industries traditionnelles telles que le textile.

Mme Yellen, qui s'exprimait devant des sacs d'une tonne d'hydroxyde de lithium dans un entrepôt de Livent, a déclaré que la "ceinture de batteries" qui se dessine dans le Midwest et le Sud des États-Unis montre que la stratégie de l'administration fonctionne et qu'elle contribue aux faibles taux de chômage actuels et à la croissance économique continue.

"L'augmentation de notre capacité de production nationale - en particulier dans les nouvelles industries - peut contribuer à créer des emplois bien rémunérés et de classe moyenne pour les Américains dans tout le pays, au service de personnes et d'endroits qui ont trop souvent été laissés pour compte", a déclaré Mme Yellen.

"La croissance du PIB et le marché de l'emploi sont solides et l'inflation a considérablement baissé par rapport à son niveau le plus élevé... Cette vigueur ne se manifeste pas seulement dans les statistiques globales. Elle reflète les contributions des consommateurs qui consomment davantage et des entreprises qui investissent plus, la force globale de notre économie se traduisant par des revenus réels plus élevés pour les ménages"

Mme Yellen a indiqué que des investissements similaires à ceux réalisés par Livent avaient lieu dans tout le pays, avec 614 milliards de dollars d'investissements dans les énergies propres et de projets de fabrication annoncés depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden en 2021. Ces investissements comprennent 142 milliards de dollars pour les véhicules électriques et les batteries et 71 milliards de dollars pour la production d'énergie propre.

Cette évolution renforcera la sécurité énergétique des États-Unis et réduira leur dépendance à l'égard de la chaîne d'approvisionnement chinoise en batteries pour véhicules électriques, a déclaré Mme Yellen, qui a été rejointe dans sa tournée par le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, soulignant ainsi l'importance de cet État pour l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Au cours de sa visite, Mme Yellen s'est rendue dans une salle de contrôle, où elle a fait fonctionner l'une des machines de l'usine, dans une zone d'ensachage où l'hydroxyde de lithium est conditionné pour être stocké, et dans une installation de recherche et de développement - à un moment donné, elle a commenté "c'est incroyable" alors que les travailleurs expliquaient leur dernier projet de lithium.

Dans les prochains jours, l'administration Biden devrait publier de nouvelles orientations sur les niveaux de contenu chinois que les batteries de véhicules électriques peuvent avoir tout en étant éligibles aux crédits d'impôt de l'IRA. L'usine de Livent traite des saumures de lithium provenant principalement d'Argentine et du Canada.

Mme Yellen a déclaré que la majeure partie des investissements stimulés par la législation se dirigeait vers les comtés où le taux d'obtention d'un diplôme universitaire est inférieur à la moyenne, fournissant ainsi de bons emplois "là où ils sont le plus nécessaires"

FORTE CROISSANCE, PEU DE CRÉDIT

L'augmentation des investissements dans de nouveaux projets de fabrication, de machines et d'entrepôts, qui comprennent également de nouvelles usines de semi-conducteurs, a aidé l'économie américaine à croître à un rythme annuel torride de 5,2 % au troisième trimestre, défiant les prédictions du début de l'année selon lesquelles l'économie américaine se dirigeait vers une récession.

Mais M. Biden a eu du mal à gagner la confiance des électeurs dans sa gestion de l'économie, les sondages réalisés au début du mois montrant que le candidat républicain Donald Trump est en tête dans cinq des six États les plus importants du champ de bataille.

Les électeurs restent profondément marqués par l'augmentation du coût de la vie provoquée par l'inflation post-pandémique, a déclaré Larry Sabato, directeur du Center for Politics de l'université de Virginie. Il faudra du temps pour que cela s'estompe et pour que les gens ressentent les avantages de salaires plus élevés, a-t-il ajouté.

"Les gens entendent dire que les choses vont beaucoup mieux, que l'inflation diminue et que nous n'entrons pas en récession", a déclaré M. Sabato. "Mais dans leur vie de tous les jours, lorsqu'ils vont à la station-service ou à l'épicerie, ils perçoivent toujours des prix plus élevés et leur esprit est orienté vers les mauvaises nouvelles. Et les gens vont blâmer le président"