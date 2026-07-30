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Mme Gacki, responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent au Trésor américain, va rejoindre Citigroup
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 22:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Trésor américain a annoncé jeudi que la directrice du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent, Andrea Gacki, quittait ses fonctions pour rejoindre Citigroup

C.N en tant que responsable mondiale des sanctions au sein de la banque.

Mme Gacki quitte la fonction publique après 25 ans passés au Trésor et au ministère de la Justice; elle restera au FinCEN pendant plusieurs semaines afin d’assurer une transition en douceur à la tête de l’agence, a précisé le Trésor.

Le ministère a nommé Jenna Casanova, fonctionnaire de carrière au Trésor et ancienne responsable du FBI, au poste de directrice par intérim du FinCEN.

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