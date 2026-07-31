Mme Gacki, responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent au Trésor américain, va rejoindre Citi en tant que responsable mondiale des sanctions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des commentaires sur la directrice sortante du FinCEN et sa remplaçante par intérim, à partir du troisième paragraphe) par David Lawder

Le Trésor américain a annoncé jeudi que la directrice du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'agence chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent, Andrea Gacki, quittait ses fonctions pour rejoindre Citigroup

C.N en tant que responsable mondiale des sanctions de la banque. Mme Gacki quitte la fonction publique après 25 ans passés au Trésor et au ministère de la Justice; elle restera au FinCEN pendant plusieurs semaines afin d’assurer une transition en douceur à la tête de l’agence, a précisé le Trésor. Elle dirigeait le FinCEN depuis 2023. Le ministère a nommé Jenna Casanova, fonctionnaire de carrière au Trésor et ancienne experte-comptable judiciaire du FBI, au poste de directrice par intérim du FinCEN. Mme Casanova occupait jusqu’à présent le poste de conseillère principale auprès du sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, où elle a participé à la lutte contre le financement illicite et coordonné les politiques entre le FinCEN, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) et d’autres services du Trésor.

Le Trésor a précisé que Mme Casanova avait auparavant participé aux mesures coercitives du FinCEN, contribuant notamment à mener l’affaire qui a abouti à une amende record de 1,3 milliard de dollars infligée par le Trésor à la TD Bank TD.TO . Cette sanction s’inscrivait dans le cadre d’un montant total de 3 milliards de dollars de pénalités infligées pour des violations de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act), la principale loi fédérale de lutte contre le blanchiment d’argent.

Citi a indiqué que Mme Gacki prendrait ses fonctions le 1er octobre et rejoindrait son équipe de direction chargée de la gestion indépendante des risques de conformité, afin d’aider les clients à « s’y retrouver dans un paysage des sanctions de plus en plus complexe ».

Brent McIntosh, directeur juridique et secrétaire général de Citi, qui a travaillé aux côtés de Mme Gacki en tant que sous-secrétaire au Trésor chargée des affaires internationales au cours du premier mandat de Donald Trump, a déclaré que Mme Gacki était très respectée tant dans le secteur bancaire qu’au sein du gouvernement.

« Peu de dirigeants peuvent rivaliser avec la riche expérience d’Andrea Gacki en matière de sanctions et de criminalité financière. Son parcours, marqué par un leadership réfléchi et proactif, nous réjouit tous chez Citi à l’idée de l’accueillir en tant que responsable mondiale des sanctions », a déclaré M. McIntosh dans un message publié sur LinkedIn.