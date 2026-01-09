 Aller au contenu principal
Mizuho Securities réduit les objectifs de cours pour Qualcomm et Super Micro Computer
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Mizuho Securities rétrograde Qualcomm QCOM.O de "surperformance" à "neutre", réduit son objectif de cours à 175 $ contre 200 $

** Réduit l'objectif de cours de Super Micro Computer

SMCI.O à 31 $ contre 45 $

** QCOM en baisse de 1,6 % à 179,02 $ en pré-marché, SMCI en légère hausse

** La société de courtage s'attend à ce que les activités de QCOM dans le domaine des combinés subissent des vents contraires jusqu'en 2026, Apple AAPL.O s'orientant progressivement vers des puces internes

** Les segments de l'automobile et de l'IdO pourraient également être confrontés à une demande plus faible au premier semestre 2026, car les clients ont déjà des stocks élevés

** La part de marché de SMCI n'augmente pas; la part globale des serveurs d'IA, qui se situait entre 30 % et 40 % en 2023, est tombée à environ 23 % en 2026, et pourrait encore baisser à environ 20 % d'ici 2029

** SMCI est confronté à la forte concurrence de Dell

DELL.N et d'autres hyperscalers, ce qui pèse sur les marges bénéficiaires

** QCOM a augmenté de 11,4% en 2025, tandis que SMCI a chuté de ~4%

