Mizuho rétrograde Evergy à "neutre" et réduit son objectif de cours ; les actions chutent

18 décembre - ** Les actions de l'entreprise de services publics Evergy EVRG.O ont baissé de 1,4 % à 72,5 $ avant le marché

** La maison de courtage Mizuho rétrograde EVRG de "surperformance" à "neutre" et abaisse la prévision de cours de 86 $ à 76 $

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 3,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'entreprise dispose d'un portefeuille de clients de plus de 15 GW, mais la charge se fera à un "rythme modéré" vers la fin du plan de l'entreprise, ce qui retarde la réévaluation de l'action, selon la société de courtage

** Neuf des 14 sociétés de courtage recommandent l'action à l'achat ou mieux, et 5 à conserver; l'objectif de cours médian est de 84 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 19,5 % depuis le début de l'année