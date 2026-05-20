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Mizuho reste à surperformance sur STMicroelectronics avec l'IA et le spatial
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 17:40

Mizuho a réitéré mercredi son opinion surperformance et son objectif de cours de 68 dollars sur le titre STMicroelectronics coté à New York, mettant en avant un potentiel de croissance jugé "sous-estimé" dans l'intelligence artificielle et le secteur spatial.

Dans une note publiée à la suite de rencontres avec la responsable des relations investisseurs du groupe, Alessandra Fumagalli, l'intermédiaire financier explique que le marché ne valorise pas pleinement, de son point de vue, les perspectives du fabricant de semi-conducteurs dans deux segments clés à forte croissance : les centres de données dédiés à l'IA d'une part, et les constellations de satellites en orbite basse (LEO) de l'autre.

Selon ses prévisions, le chiffre d'affaires de ST lié aux infrastructures d'IA devrait plus que doubler d'ici 2027 pour franchir le cap du milliard de dollars, une trajectoire notamment porté par la montée en puissance de ses composants de photonique sur silicium (SiPho) et de ses microcontrôleurs (MCU), un segment pour lequel le groupe prévoit de multiplier par quatre ses capacités de production.

Parallèlement, l'analyste dit anticiper une accélération majeure dans le domaine du spatial, rappelant que le groupe franco-italien s'est arrogé une part de marché estimée à 90% dans les satellites en orbite basse, porté par ses technologies propriétaires dans le procédé de silicium FD-SOI et la technologie de connectivité optique ultra-rapide BiCMOS, lui assurant un débouché estimé à près d'un milliard de dollars dès cette année.

Décote jugée injustifiée

Sur ses marchés plus traditionnels, Mizuho observe par ailleurs des signes d'amélioration, que ce soit dans l'industrie où la reprise se confirme, ou bien dans l'automobile qui montre quelques indices de stabilisation après sa phase de correction, même s'il note que des risques subsistent toujours sur le marché de l'électronique de puissance.

A la vue de ces éléments, Mizuho estime que le titre affiche une décote injustifiée par rapport à ses comparables du secteur des semi-conducteurs.

A Wall Street, l'action STMicroelectronics grimpait de 5,3%, à 64,5 dollars, mercredi un peu moins de deux heures après l'ouverture dans un climat d'optimisme sur les valeurs des puces en perspective de la publication, ce soir après la clôture des marchés américains, des résultats trimestriels très attendus de Nvidia.

Sur Euronext Paris, ST s'envolait de 6,2%, signant la plus forte hausse de l'indice CAC 40.

Dans une étude consacrée hier au secteur des puces analogiques et des mémoires, Mizuho avait relevé son objectif sur le titre de 56 à 68 dollars.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 17:40:00.

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