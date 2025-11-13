 Aller au contenu principal
Mizuho relève son objectif de prix pour Albemarle ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du producteur de lithium Albemarle ALB.N augmentent de 1,3 % à 111,75 $ avant bourse

** La maison de courtage Mizuho augmente l'objectif de prix d'ALB de 92 $ à 110 $

** Le nouveau PT représente une baisse marginale par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage voit un multiple de marché plus élevé et s'attend à ce que la récente hausse des prix du lithium au comptant profite à la société

** La société de courtage estime que le remboursement de la dette devrait s'accélérer au cours du premier semestre 2026

** 8 des 27 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 16 comme "à conserver" et 3 comme "vendue" ou inférieure; leur estimation médiane est de 100 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 28,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
110,330 USD NYSE +6,23%
