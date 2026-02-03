Mizuho relève le PT de GE Vernova en raison de la solidité du segment de l'équipement gazier

3 février - ** La maison de courtage Mizuho Securities relève le PT sur le fabricant d'équipements électriques GE Vernova

GEV.N de 660 $ à 714 $

** Le nouveau PT représente une baisse de 5,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le relèvement du PT tient compte de la croissance provenant de l'expansion des turbines à gaz, d'une meilleure performance des services et d'une mise à jour des valorisations

** Le courtier s'attend à une solidité des équipements et services gaziers, tirée par la demande liée à l'IA, ainsi qu'à une croissance disciplinée dans l'éolien et des gains de marge dans l'activité d'électrification à forte croissance.

** 29 analystes sur 37 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 817 $ - données LSEG

** En 2025, GEV a augmenté de 92,8 %