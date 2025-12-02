Mizuho relève le PT d'Atmos Energy sur la base d'un nouveau plan prévisionnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 décembre - ** Le courtier Mizuho relève l'objectif de cours sur la société de gaz naturel Atmos Energy ATO.N à 180$ contre 170$; maintient la note "neutre"
** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 4,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Le courtier indique que le nouveau plan prévisionnel sur 5 ans de la société reflète des attentes de croissance élevée continues dans l'ensemble de l'entreprise
** 4 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver", le PT médian est de 178 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 23,3 % depuis le début de l'année
