Mizuho relève la note de Southern Co sur la base d'un bénéfice solide, et porte sa prévision à 104 dollars

20 février - ** Mizuho relève la note de l'entreprise de services publics américaine Southern Co SO.N de "neutre" à "surperformance"; augmente la prévision de cours de 89 $ à 104 $
** Le nouveau PT représente une hausse de 9,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage cite une croissance robuste des bénéfices avec un pipeline important d'opportunités supplémentaires
** SO a publié jeudi un chiffre d'affaires de 6,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations des analystes de 6,4 milliards de dollars - données compilées par LSEG
** Sept des 24 analystes considèrent l'action comme "achat fort" ou "achat", 15 comme "maintien" et 2 comme "vente"; leur PT médian est de 102,5 $
** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 8,8 % depuis le début de l'année
