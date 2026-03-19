Mizuho relève l'objectif de prix sur l'opérateur de pipelines Targa Resources

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19 mars - ** Mizuho relève l'objectif de prix de l'opérateur de pipelines Targa Resources TRGP.N de 207 $ à 260 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 11,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage dit qu'elle a confiance dans le positionnement de la société dans le Permien et dans l'exécution cohérente des dépenses d'investissement de croissance

** L'accélération du développement du Permien et l'ajout d'infrastructures pour les LGN soutiennent une croissance soutenue des volumes dans un contexte d'incertitude géopolitique, selon Mizuho

** « Nous considérons les solides rendements du capital de TRGP comme attrayants, avec un bilan qui soutient l'accélération des rachats d'actions à partir de l'exercice 2027, à mesure que les dépenses d'investissement se modèrent », déclare la société de courtage.

** 20 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 1 à "vendre", le PT médian est de 245,11 $ - données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, TRGP a progressé de 26,8 % depuis le début de l'année