Mizuho relève l'objectif de cours de NiSource en raison de l'accord sur les centres de données d'Amazon

4 décembre - ** Le courtier Mizuho relève l'objectif de prix de NiSource NI.N à 50 $, contre 44 $ auparavant

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 19,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que l'accord de partenariat de NiSource avec Amazon AMZN.O concernant la construction de campus de centres de données dans le nord de l'Indiana consolide sa position de leader dans le domaine des services publics axés sur l'hyperscale

** Mizuho continue de voir une marge de progression dans cette fourchette et au-delà si le projet prend de l'avance sur le calendrier ou si NI obtient d'autres contrats parmi ses quelque 6 gigawatts (GW) d'opportunités supplémentaires

** "Nous pensons que l'annonce d'Amazon, ainsi que les économies d'environ 1 milliard de dollars réalisées sur les coûts directs de la vente au détail grâce à la transaction, confèrent à NI la crédibilité opérationnelle et politique nécessaire pour conclure d'autres contrats", déclare le courtier

** 13 des 15 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver", la prévision médiane est de 47 dollars - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont augmenté de 13,9 % depuis le début de l'année