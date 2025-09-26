 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 866,82
+0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Mizuho relève l'objectif de cours d'Atmos Energy
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 septembre - ** Le courtier Mizuho relève l'objectif de cours du distributeur de gaz naturel Atmos Energy ATO.N à 170$ contre 164$; maintient la note "neutre"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 2,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le projet de loi 4384 de la Chambre des représentants du Texas donnera un coup de pouce significatif au BPA d'ATO dans sa prochaine mise à jour des perspectives sur cinq ans

** Nous ne nous attendons pas à ce que la société relève ses prévisions de croissance de 6 à 8 %, mais nous considérons que la partie supérieure de ces prévisions constitue de plus en plus un plancher étant donné le plan d'investissement solide de la société" - Mizuho

** Le courtier ajoute que le bilan d'ATO reste solide avec une saine combinaison de financements par fonds propres anticipée.

** Cependant, le courtier reste neutre car il pense qu'il y a moins de potentiel d'appréciation relative de la valorisation disponible pour ATO

** 4 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 163 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~20% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ATMOS ENERGY COR
166,470 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank