Mizuho relève l'objectif de cours d'Atmos Energy

26 septembre - ** Le courtier Mizuho relève l'objectif de cours du distributeur de gaz naturel Atmos Energy ATO.N à 170$ contre 164$; maintient la note "neutre"

** Le nouvel objectif de cours représente une hausse de 2,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que le projet de loi 4384 de la Chambre des représentants du Texas donnera un coup de pouce significatif au BPA d'ATO dans sa prochaine mise à jour des perspectives sur cinq ans

** Nous ne nous attendons pas à ce que la société relève ses prévisions de croissance de 6 à 8 %, mais nous considérons que la partie supérieure de ces prévisions constitue de plus en plus un plancher étant donné le plan d'investissement solide de la société" - Mizuho

** Le courtier ajoute que le bilan d'ATO reste solide avec une saine combinaison de financements par fonds propres anticipée.

** Cependant, le courtier reste neutre car il pense qu'il y a moins de potentiel d'appréciation relative de la valorisation disponible pour ATO

** 4 des 14 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, et 10 à "conserver"; leur prévision médiane est de 163 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de ~20% depuis le début de l'année